Yuri_61 написав:завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь
Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
Yuri_61 написав:завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь
Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
но ревальвация гривны кратковременная, после чего курс взлетает а девальвируют навсегда, с кратковременными периодами ревальвации гривны для заманивания пересичных в гривну
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............08.09.2023.........11.09.2023 дата розрахунку..............07.09.2023..........08.09.2023 Євро.................................39,1467...............39,1247...-0.06% Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0699 (вчера 1.0705)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.02 (вчера 104.99). Остались почти на месте при чуть большем размахе колебаний, чем обычно.
По статистике НБУ стало понятно, что отсутствие интервенций в среду стало следствием скачка клиентского предложения, которое оказалось рекордным с начала года. Банки с этим перекосом справились, выведя баланс МБ в 0. Вчера объем интервенций тоже был ниже среднего, что может быть отголоском этого скачка предложения. Данных о вчерашней клиентской активности пока нет.
greenozon В ветке уже писали, но могу и повторить для тех кто или пропустил или не помнит Каждый месяц тратится 500 0000 * 3000 на зп воюющим + на закупку и ремонт техники. Эти деньги не из воздуха, а спонсорские Выплаты в гривне Вот и выходит, что надо продавать от 2 до 3 млрд уе каждый месяц. что и видно на графике