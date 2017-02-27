Заграница нам помогает.
НБУ каждый месяц в отчете о состоянии резервов дает полную раскладку, сколько пришло и сколько ушло.
В предыдущие много месяцев приходило больше, чем уходило.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:51
greenozon
Заграница нам помогает.
НБУ каждый месяц в отчете о состоянии резервов дает полную раскладку, сколько пришло и сколько ушло.
В предыдущие много месяцев приходило больше, чем уходило.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:10
Доброго дня.
Якщо я не помиляюсь, то Ви в окупації на півдні?
Виїхали чи ні?
З форума загиблих наче немає, серед моїх друзів і знайомих, що воюють теж всі живі, а це десь чоловік 15, але двоє важко поранені, один вже точно не буде воювати, а другий ще не відомо, але я теж думаю, що він вже своє відвоював...
По курсу, чомусь столиця знову бере по 38, напевне трохи не вистачає валюти, бо падати перестали.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:15
На кавалку планети, де ми наразі перебуваємо, буде не вистачати не тільки бюджетникам, а і іншим категоріям. В тому числі і бізнесменам різного гатунку і військовим, а проблеми є вже зараз:
Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:11
я так розумію, мої дописи не всі читають, бо я декілька разів розповідав як працює цей механізм.
отриману міжнародну допомогу мінфін/бюджет передає НБУ взамін гривні. таким чином бюджет отримує гроші, які потім витрачає (дивимось наскільки більше бюджет витратив гривні, ніж отримав), а НБУ поповнює свої ЗВР. головне - ця операція не проходить через міжбанк. а потім частину цієї валюти НБУ продає на міжбанку, щоб закрити потребу в валюті. Оскільки ЗВР зростає, то поки що НБУ отримує більше валюти, ніж витрачає.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:22
що подобається в цих прогнозах
а що ще може демонструвати курс, який прибитий цвяхами?
якщо ми кажемо про готівку, то вона підтягується під безготівку. чому? я вважаю, що це почалося, коли банкам дозволили продавати валюту більше ніж вони купують. тобто у банків з'явилась можливість купувати по 36,6 й продавати по 40. а потім хтось вирішив (напевне Приват) - а буду продавати по 39, потім по 38 - все одно гешефт. а обмінки були вимушені підтягнутися під банки
тому Драгон лише прогнозує, що в цьому році НБУ курс не змінить. але як тільки буде бажання, НБУ засвітить 40, й готівка відразу теж покаже 40. все залежить від бажання НБУ
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:17
Такими темпами, скоро можна буде переходити в торгівлі і послугах на розрахунки в доларах. І прощай найкрасивіша!
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:22
AndriyQ Теоретично в нас є шанс перейти на Євро, і то не зараз, а після перемоги і девальвації.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:25
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:28
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:28
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