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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10760107611076210763>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 68
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
9%
6
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
29%
20
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 17:51

greenozon
Заграница нам помогает.
НБУ каждый месяц в отчете о состоянии резервов дает полную раскладку, сколько пришло и сколько ушло.
Например
В предыдущие много месяцев приходило больше, чем уходило.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:10

  vovan_prm написав:Привет, коллеги. Как дела? Все живы?

Доброго дня.
Якщо я не помиляюсь, то Ви в окупації на півдні?
Виїхали чи ні?
З форума загиблих наче немає, серед моїх друзів і знайомих, що воюють теж всі живі, а це десь чоловік 15, але двоє важко поранені, один вже точно не буде воювати, а другий ще не відомо, але я теж думаю, що він вже своє відвоював...
По курсу, чомусь столиця знову бере по 38, напевне трохи не вистачає валюти, бо падати перестали.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:15

  moveton написав:
  Ой+ написав:Якщо менше дадуть бюджетникам і соц.виплат, то і вони менше витратять і зберуть менші податки і така спіраль.

И закончим безналоговой системой a la планета Транай? :roll:

На кавалку планети, де ми наразі перебуваємо, буде не вистачати не тільки бюджетникам, а і іншим категоріям. В тому числі і бізнесменам різного гатунку і військовим, а проблеми є вже зараз:
До кінця року Україна має знайти додаткові 250 млрд грн на грошове забезпечення сектору оборони, заявив 6 вересня новий міністр оборони Рустем Умєров, виступаючи у Верховній Раді. https://zn.ua/ukr/POLITICS/novij-minist ... kovim.html
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:11

  greenozon написав:Сибарит

можете пояснити для тих хто в танку, із яких закромів НБУ продає десятки млрд доларів коли покупка кіт наплакав?

https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-interventions

і це при тому що резерви зараз на історичних максимумах?? (40+ млрд)

я так розумію, мої дописи не всі читають, бо я декілька разів розповідав як працює цей механізм. :oops:

отриману міжнародну допомогу мінфін/бюджет передає НБУ взамін гривні. таким чином бюджет отримує гроші, які потім витрачає (дивимось наскільки більше бюджет витратив гривні, ніж отримав), а НБУ поповнює свої ЗВР. головне - ця операція не проходить через міжбанк. а потім частину цієї валюти НБУ продає на міжбанку, щоб закрити потребу в валюті. Оскільки ЗВР зростає, то поки що НБУ отримує більше валюти, ніж витрачає.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 19:22

  Игорь Алексеевич написав:Девальвація відкладається: яким може бути курс гривні до долара до кінця 2023 року

https://www.rbc.ua/rus/news/devalvatsiy ... 54595.html

що подобається в цих прогнозах
Як зазначається в прогнозі, українська економіка та валютний ринок продовжують демонструвати стійкість до шоків, пов’язаних із війною.

а що ще може демонструвати курс, який прибитий цвяхами? :D

якщо ми кажемо про готівку, то вона підтягується під безготівку. чому? я вважаю, що це почалося, коли банкам дозволили продавати валюту більше ніж вони купують. тобто у банків з'явилась можливість купувати по 36,6 й продавати по 40. а потім хтось вирішив (напевне Приват) - а буду продавати по 39, потім по 38 - все одно гешефт. а обмінки були вимушені підтягнутися під банки

тому Драгон лише прогнозує, що в цьому році НБУ курс не змінить. але як тільки буде бажання, НБУ засвітить 40, й готівка відразу теж покаже 40. все залежить від бажання НБУ
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:17

Такими темпами, скоро можна буде переходити в торгівлі і послугах на розрахунки в доларах. І прощай найкрасивіша! :lol:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:22

AndriyQ Теоретично в нас є шанс перейти на Євро, і то не зараз, а після перемоги і девальвації.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:25

  AndriyQ написав:Такими темпами, скоро можна буде переходити в торгівлі і послугах на розрахунки в доларах. І прощай найкрасивіша! :lol:

А что опять случилось? В конце прошлого года мебельщики с меня хотели наличные доллары. Уже весной этого переобулись на предпочтение гривны.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:28

  Дюрі-бачі написав:AndriyQ Теоретично в нас є шанс перейти на Євро, і то не зараз, а після перемоги і девальвації.

Учитывая, что даже Польша до сих пор не перешла? Думаю, что Евро исчезнет раньше, как валюта, чем она станет официальной украинской. Но это однозначно будет после девальвации, да.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:28

  alexanderbukin93 написав:инфляция 8,6%

Мясо на рынке почти в ДВА раза а сало в два , рис, крупы , спиртное .....,тоесть почти вся обычная "корзина" на +80-90% , что так подешевело на 75% чтобы инфляция 8,6 ?
Vadim_
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