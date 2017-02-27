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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:30
Vadim_ написав: alexanderbukin93 написав:
инфляция 8,6%
Мясо на рынке почти в ДВА раза а сало в два , рис, крупы , спиртное .....,тоесть почти вся обычная "корзина" на +80-90% , что так подешевело на 75% чтобы инфляция 8,6 ?
А дешевше буде?
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:40
Investor_K написав: Vadim_ написав: alexanderbukin93 написав:
инфляция 8,6%
Мясо на рынке почти в ДВА раза а сало в два , рис, крупы , спиртное .....,тоесть почти вся обычная "корзина" на +80-90% , что так подешевело на 75% чтобы инфляция 8,6 ?
А дешевше буде?
шо?
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Vadim_
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45
Искатель написав: Zebra написав:
Я ж і кажу - попереду ревал, бо грошей дають стільки, що б'ються всі рекорди.
Ще й економіка виявляється добре себе почуває.
Не здивуюся якщо років через 5
повернемось до курсу 29
Когда-то Вы здраво рассуждали. А теперь скотились до словесного поноса. Ну и как ревал?... Скоро будет 36?
Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Є проблеми з завозом доларової готівки, не поспішає за безготівковими перерахуваннями.
Але чи є проблеми з готівковим євро? Немає? Купуєте в банках онлайн і знімаєте - і ніякого намальованого девалу
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