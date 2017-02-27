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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10760107611076210763

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 68
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
9%
6
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
29%
20
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:30

  Vadim_ написав:
  alexanderbukin93 написав:инфляция 8,6%

Мясо на рынке почти в ДВА раза а сало в два , рис, крупы , спиртное .....,тоесть почти вся обычная "корзина" на +80-90% , что так подешевело на 75% чтобы инфляция 8,6 ?

А дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:40

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  alexanderbukin93 написав:инфляция 8,6%

Мясо на рынке почти в ДВА раза а сало в два , рис, крупы , спиртное .....,тоесть почти вся обычная "корзина" на +80-90% , что так подешевело на 75% чтобы инфляция 8,6 ?

А дешевше буде?

шо?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Така само не зрозуміла сторіз
https://kurs.com.ua/novost/1086560-mirovie-ceni-na-prodovolstvie-upali-do-minimuma-za-25-goda-%E2%80%93-oon
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45

  Искатель написав:
  Zebra написав:Я ж і кажу - попереду ревал, бо грошей дають стільки, що б'ються всі рекорди.
Ще й економіка виявляється добре себе почуває.
Не здивуюся якщо років через 5 повернемось до курсу 29


Когда-то Вы здраво рассуждали. А теперь скотились до словесного поноса. Ну и как ревал?... Скоро будет 36? :)

Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Є проблеми з завозом доларової готівки, не поспішає за безготівковими перерахуваннями.
Але чи є проблеми з готівковим євро? Немає? Купуєте в банках онлайн і знімаєте - і ніякого намальованого девалу :lol:
Zebra
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  #<1 ... 10760107611076210763
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