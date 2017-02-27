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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:30
Vadim_ написав: alexanderbukin93 написав:
инфляция 8,6%
Мясо на рынке почти в ДВА раза а сало в два , рис, крупы , спиртное .....,тоесть почти вся обычная "корзина" на +80-90% , что так подешевело на 75% чтобы инфляция 8,6 ?
А дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:40
Investor_K написав: Vadim_ написав: alexanderbukin93 написав:
инфляция 8,6%
Мясо на рынке почти в ДВА раза а сало в два , рис, крупы , спиртное .....,тоесть почти вся обычная "корзина" на +80-90% , что так подешевело на 75% чтобы инфляция 8,6 ?
А дешевше буде?
шо?
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Vadim_
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 20:45
Искатель написав: Zebra написав:
Я ж і кажу - попереду ревал, бо грошей дають стільки, що б'ються всі рекорди.
Ще й економіка виявляється добре себе почуває.
Не здивуюся якщо років через 5
повернемось до курсу 29
Когда-то Вы здраво рассуждали. А теперь скотились до словесного поноса. Ну и как ревал?... Скоро будет 36?
Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Є проблеми з завозом доларової готівки, не поспішає за безготівковими перерахуваннями.
Але чи є проблеми з готівковим євро? Немає? Купуєте в банках онлайн і знімаєте - і ніякого намальованого девалу
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Zebra
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:33
Zebra написав:
Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Все видят девал в обменниках, но не видят курс в банках, где можно спокойно купить дол. на 50тыс. в среднем по 37,45. И главное все хотят видеть в обменниках курс 40, а в банках 37.
Так что нужен сейчас людям девал или ревал.????
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:37
Игорь Алексеевич написав: Zebra написав:
Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Все видят девал в обменниках, но не видят курс в банках, где можно спокойно купить дол. на 50тыс. в среднем по 37,45. И главное все хотят видеть в обменниках курс 40, а в банках 37.
Так что нужен сейчас людям девал или ревал.????
Купить виртуально это одно , а как её на следующий день в руках пошуршать синими ?
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Vadim_
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:42
Игорь Алексеевич написав: Zebra написав:
Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Все видят девал в обменниках, но не видят курс в банках, где можно спокойно купить дол. на 50тыс. в среднем по 37,45. И главное все хотят видеть в обменниках курс 40, а в банках 37.
Так что нужен сейчас людям девал или ревал.????
дивлячись кому. пересічному потрібен девал, бо він помилково вважає, що через це зможе більше купити товарів. власників доларів потішить девал. ті, хто у депо, до кінця депо вважають, що курс має стабільний, а коли вони перекинуться в долари, тоді можна й девал.
так що побажань багато. загалом країні потрібен повільний девал
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 21:49
Vadim_ написав:
Купить виртуально это одно , а как её на следующий день в руках пошуршать синими ?
Поэтому и бесятся многие, т.к скинули синие, получили на 15 баксов больше по программе 50тыс, но зелёными 96г. и не могут их потом сдать в обменник по 38. Застряют с ними по курсу даже ниже, чем в банках на приём. Пять минут радости заработка и месяц огорчения, что с ними делать...
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