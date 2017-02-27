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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:53
Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)
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Shummi
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Додано: Суб 09 вер, 2023 06:42
Shummi написав:
Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)
Я мотлох не принимаю.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 08:28
Игорь Алексеевич написав: Vadim_ написав:
Купить виртуально это одно , а как её на следующий день в руках пошуршать синими ?
Поэтому и бесятся многие, т.к скинули синие, получили на 15 баксов больше по программе 50тыс, но зелёными 96г. и не могут их потом сдать в обменник по 38. Застряют с ними по курсу даже ниже, чем в банках на приём. Пять минут радости заработка и месяц огорчения, что с ними делать...
Даже добре. В чому різниця коли купляєш чи онлайн 50к чи на депозит 200к ? Отримати можно будь-що. Ви ж самі пишите що всі папірці повинні бути вкладені. То що ,операція НБУ по поверненню синіх в банк а населенню лОхміття йде по плану? Сам по євро отримую дуже часто або 500,або по 5,10,20 по яким курс у повах нижчий.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 08:30
Shummi написав:
Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)
Маю думку що НБУ дозволив саме банкам блокувати рахунки через перевищення сум по операціях,одна з них це поповнення рахунку приват-вклад наприклад
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Додано: Суб 09 вер, 2023 08:31
Zebra написав: Victor8 написав: Zebra написав:
Сиська Запада стала главной отраслю экономики.
Сейчас есть все предпосылки для стабильности курса гривны.
На наличном, возможно, продажу увидим ниже 37,00 грн за USD.
Мы увидим 34-35. В перспективе.
Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!
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Додано: Суб 09 вер, 2023 08:50
Qwerty написав:
Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!
Рік', може два.
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