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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10761107621076310764

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 68
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
9%
6
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
29%
20
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 23:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 06:42

  Shummi написав:Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)

Я мотлох не принимаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Vadim_ написав:Купить виртуально это одно , а как её на следующий день в руках пошуршать синими ?
Поэтому и бесятся многие, т.к скинули синие, получили на 15 баксов больше по программе 50тыс, но зелёными 96г. и не могут их потом сдать в обменник по 38. Застряют с ними по курсу даже ниже, чем в банках на приём. Пять минут радости заработка и месяц огорчения, что с ними делать...

Даже добре. В чому різниця коли купляєш чи онлайн 50к чи на депозит 200к ? Отримати можно будь-що. Ви ж самі пишите що всі папірці повинні бути вкладені. То що ,операція НБУ по поверненню синіх в банк а населенню лОхміття йде по плану? Сам по євро отримую дуже часто або 500,або по 5,10,20 по яким курс у повах нижчий.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:30

  Shummi написав:Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)

Маю думку що НБУ дозволив саме банкам блокувати рахунки через перевищення сум по операціях,одна з них це поповнення рахунку приват-вклад наприклад
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:31

  Zebra написав:
  Victor8 написав:
  Zebra написав:Сиська Запада стала главной отраслю экономики.

Сейчас есть все предпосылки для стабильности курса гривны.
На наличном, возможно, продажу увидим ниже 37,00 грн за USD. :shock:

Мы увидим 34-35. В перспективе.

Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 08:50

  Qwerty написав:Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!

Рік', може два.
Zebra
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  #<1 ... 10761107621076310764
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