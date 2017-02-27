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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:07
sens написав: Shummi написав:
Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)
Маю думку що НБУ дозволив саме банкам блокувати рахунки через перевищення сум по операціях,одна з них це поповнення рахунку приват-вклад наприклад
Приват спокойно смотреть не будет, что бы ему сунули мотлох пачками. Думаю услышим первое скоро здесь нытьё, что банк блоконул рахунки и просит подтверждения доходов.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 10:29
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Zebra написав: Qwerty написав:
Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!
Рік', може два.
Народ смотрит на курсы в банках. Там написано с весны 37,30, но всё равно пишут про 40 в ближ. время.)) А 36 это им из области фантастики....
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