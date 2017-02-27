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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10762107631076410765

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 68
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
9%
6
37,50-38,00
25%
17
38,00-38,50
29%
20
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:07

  sens написав:
  Shummi написав:Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)

Маю думку що НБУ дозволив саме банкам блокувати рахунки через перевищення сум по операціях,одна з них це поповнення рахунку приват-вклад наприклад

Приват спокойно смотреть не будет, что бы ему сунули мотлох пачками. Думаю услышим первое скоро здесь нытьё, что банк блоконул рахунки и просит подтверждения доходов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:29

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  Zebra написав:
  Qwerty написав:Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!

Рік', може два.

Народ смотрит на курсы в банках. Там написано с весны 37,30, но всё равно пишут про 40 в ближ. время.)) А 36 это им из области фантастики.... :P
Игорь Алексеевич
 
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З нами з: 13.09.09
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  #<1 ... 10762107631076410765
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