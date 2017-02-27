Додано: Суб 09 вер, 2023 13:39

В якості оффтопу вихідного дня (свій пост я видалю сьогодні ж):

А у скільки років ви прозріли і зрозуміли, що наше суспільство (за інші суспільства не знаю) це піраміда каст, на верхівці якої знаходяться властителі, нижче неї знаходиться каста олігархів, нижче каста банкірів, нижче цієї касти каста суддів, прокурори, військових високого рангу, нижче цієї каста бізнесменів середнього бізнесу, нижче них йде каста дрібних бізнесменів, нижче них касти нотаріусів, лікарів, а у самому низу найбільш чисельна каста рабів (роботяг, найманих працівників).

Піднятися вверх в цій піраміді каст дуже тяжко, майже неможливо. Чим вище ти в цій піраміді каст, тим заможніше твоє життя, тим більше плюшок і бонусів від життя.

Кожна каста дбає лише про свої інтереси і їх не цікавлять інтереси тих, хто нижче.

Мета життя людини у здоровому глузді: це піднятися вище в цій піраміді каст та не впасти до нижньої касти. Але ті, що зверху, дають шалений відпір чужинцям, тим, хто внизу: бо в них в самих є діти, яких потрібно прилаштувати на "тепле" місцечко.

Ще кажуть, ворон ворону око не виклює. Людина людині вовк.

І якщо ви про себе великої думки, то згадайте де в цій піраміді знаходитесь ви зараз.