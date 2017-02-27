Додано: Суб 09 вер, 2023 13:10

Игорь Алексеевич написав: vovan_prm написав: Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?

К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.

Откуда она в свободной части Украины?

Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен? Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.Откуда она в свободной части Украины?Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?

Банки берут любой дол. Но курс в банках и в обменниках отличаются. Если сег. в Привате курс на приём 37,30 любого года, то в обменнике прибл. курс 38. Но обменники хотят брать по этому курсу только синие, в лучшем случае на 5 коп дешевле дол. 2006г., А дол. ниже 2006г, то они берут не охотно и курс может быть даже 37.

У меня родственник с той стороны тоже говорит, что синие везде свободно берут, а вот др., то возникают проблемы и разные курсы. Наверное кацапы завезли много фальши зелёной из той же сев. кореи или с др. криминальн. стран и теперь проблемы. Банки берут любой дол. Но курс в банках и в обменниках отличаются. Если сег. в Привате курс на приём 37,30 любого года, то в обменнике прибл. курс 38. Но обменники хотят брать по этому курсу только синие, в лучшем случае на 5 коп дешевле дол. 2006г., А дол. ниже 2006г, то они берут не охотно и курс может быть даже 37.У меня родственник с той стороны тоже говорит, что синие везде свободно берут, а вот др., то возникают проблемы и разные курсы.

У меня возникло тоже такое подозрение еще в 2018-м году, что кремль ведет финансовый терроризм против экономики Украины. Через росиийские банки доллары (или то что под их видом продавалось в альфа банке, сбербанке росии) имели курс продажи ниже рыночного всегда. При этом купюры были всегда новенькие. Росийский банк, новенькие купюры по демпинговому курсу - сочетание более чем подозрительное.Но зная о причине отжима Крыма в 2014 году я связал это с попыткой кремля перепробовать способы изъятия у украинского населения денежных средств в счет долга перед газпромом, который они считали непогашенным.Но доказать фальшивость долларов у меня не хватило возможностей и идей как это правильно сделать. Да и подозрение казалось тогда фантастическим. Не всегда мы относимся к своим подозрениям должным образом.