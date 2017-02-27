|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:07
sens написав: Shummi написав:
Поддержу насували мотлоха уже тыщи 3,5 куда его девать не ясно совершенно) Седня хотел Кредо сбагрить, но гривны в кассе не было.
Буду совать в тумбу Примату походу...
Хотя Укргаз на удивление отдал синими)
Маю думку що НБУ дозволив саме банкам блокувати рахунки через перевищення сум по операціях,одна з них це поповнення рахунку приват-вклад наприклад
Приват спокойно смотреть не будет, что бы ему сунули мотлох пачками. Думаю услышим первое скоро здесь нытьё, что банк блоконул рахунки и просит подтверждения доходов.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7138
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:29
[url][/url]
Zebra написав: Qwerty написав:
Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!
Рік', може два.
Народ смотрит на курсы в банках. Там написано с весны 37,30, но всё равно пишут про 40 в ближ. время.)) А 36 это им из области фантастики....
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7138
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 вер, 2023 11:06
somilitark написав: vovan_prm написав:
Привет, коллеги. Как дела? Все живы?
Доброго дня.
Якщо я не помиляюсь, то Ви в окупації на півдні?
Виїхали чи ні?
З форума загиблих наче немає, серед моїх друзів і знайомих, що воюють теж всі живі, а це десь чоловік 15, але двоє важко поранені, один вже точно не буде воювати, а другий ще не відомо, але я теж думаю, що він вже своє відвоював...
По курсу, чомусь столиця знову бере по 38, напевне трохи не вистачає валюти, бо падати перестали.
Вітаю.
Дякую за змістовну відповідь. Там вище пару гумористів було, мабуть досі в КВК грають.
Так. В окупації. Не виїхав. Поки живий. Бог береже.
Повітря стає все меньше. Кацапів - все більше.
Доляра можно купити:
За готівкову гривню - 44
за безготівкову - 39,5
за окупаційне дерево десь 99-100
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 1005 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
1
1
4
Додано: Суб 09 вер, 2023 11:19
Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?
К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.
Откуда она в свободной части Украины?
Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 1005 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
1
1
4
Додано: Суб 09 вер, 2023 11:23
vovan_prm написав:
Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?
К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.
Откуда она в свободной части Украины?
Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?
Банки берут любой дол. Но курс в банках и в обменниках отличаются. Если сег. в Привате курс на приём 37,30 любого года, то в обменнике прибл. курс 38. Но обменники хотят брать по этому курсу только синие, в лучшем случае на 5 коп дешевле дол. 2006г., А дол. ниже 2006г, то они берут не охотно и курс может быть даже 37.
У меня родственник с той стороны тоже говорит, что синие везде свободно берут, а вот др., то возникают проблемы и разные курсы. Наверное кацапы завезли много фальши зелёной из той же сев. кореи или с др. криминальн. стран и теперь проблемы.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7138
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 вер, 2023 11:44
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
не бути 100% в доларі
диверсифікація? Я за тримання 20-30% в Євро.
Диверсификация это какие то активы. Вся эта резанная бумага которую печатают в бешенном темпе, а в след году будут еще больше, защиты никакой не дает. Ну только если конечно сравнивать с гривной)
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 598
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 234 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 13:10
Игорь Алексеевич написав:
vovan_prm написав:
Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?
К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.
Откуда она в свободной части Украины?
Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?
Банки берут любой дол. Но курс в банках и в обменниках отличаются. Если сег. в Привате курс на приём 37,30 любого года, то в обменнике прибл. курс 38. Но обменники хотят брать по этому курсу только синие, в лучшем случае на 5 коп дешевле дол. 2006г., А дол. ниже 2006г, то они берут не охотно и курс может быть даже 37.
У меня родственник с той стороны тоже говорит, что синие везде свободно берут, а вот др., то возникают проблемы и разные курсы. Наверное кацапы завезли много фальши зелёной из той же сев. кореи или с др. криминальн. стран и теперь проблемы
.
У меня возникло тоже такое подозрение еще в 2018-м году, что кремль ведет финансовый терроризм против экономики Украины. Через росиийские банки доллары (или то что под их видом продавалось в альфа банке, сбербанке росии) имели курс продажи ниже рыночного всегда. При этом купюры были всегда новенькие. Росийский банк, новенькие купюры по демпинговому курсу - сочетание более чем подозрительное.
Но зная о причине отжима Крыма в 2014 году я связал это с попыткой кремля перепробовать способы изъятия у украинского населения денежных средств в счет долга перед газпромом, который они считали непогашенным.
Но доказать фальшивость долларов у меня не хватило возможностей и идей как это правильно сделать. Да и подозрение казалось тогда фантастическим. Не всегда мы относимся к своим подозрениям должным образом.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1573
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:28
Zebra написав: Qwerty написав:
Це коли?! Дуже чекаю, щоб скупитись на всі!!
Рік', може два.
2-3 нєдєлі... (с)
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1675
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:31
vovan_prm написав:
Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?
К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.
Откуда она в свободной части Украины?
Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?
Банки беруть усе, але часто видають тільки 1996.
в обмінках наприклад
37,00-38,00 (1996-1999)
37,80-38,00 (2001-2006)
38,00-38,20 (2009-2017)
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1675
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33116
|36326209
|
Чет 07 вер, 2023 15:49
чик
|
|7976
|22918852
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12954976
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|