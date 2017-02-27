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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:07
Hotab написав:juristkostya
, де пропадаєте місяцями? Як у вас справи?
По євро… Є у нього переспективам на протязі року підрости до долара?
Маю думки частково докуплять (не перевертатися з долара, а саме докуплять) на зберігання його, щоб не бути 100% в доларі. Які думки?
Похоже евро тяжко сейчас. И наверное до конца года. 0.7 ожидал от него, а вот что дальше пока неясно.
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