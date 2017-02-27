Похоже евро тяжко сейчас. И наверное до конца года. 0.7 ожидал от него, а вот что дальше пока неясно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:07
Похоже евро тяжко сейчас. И наверное до конца года. 0.7 ожидал от него, а вот что дальше пока неясно.
Додано: Нед 10 вер, 2023 08:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
треба дочекатися
тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований
тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал
Додано: Нед 10 вер, 2023 08:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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