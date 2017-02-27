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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10763107641076510766

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:07

  Hotab написав:juristkostya , де пропадаєте місяцями? Як у вас справи?

По євро… Є у нього переспективам на протязі року підрости до долара?
Маю думки частково докуплять (не перевертатися з долара, а саме докуплять) на зберігання його, щоб не бути 100% в доларі. Які думки?
Похоже евро тяжко сейчас. И наверное до конца года. 0.7 ожидал от него, а вот что дальше пока неясно.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 08:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:до 27 року різького девалу не має бути

треба дочекатися
тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований
тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 08:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:треба дочекатися

Я очікую на рівні облікової ставки (15-20% за рік),

Тобто 42 це не різький девал, а цілком очікуваний. Під різьким я маю на увазі +50% +100%...
І я очікую різький девал десь через 2 роки після перемоги у війні.
Дюрі-бачі
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