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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:07
Hotab написав:juristkostya
, де пропадаєте місяцями? Як у вас справи?
По євро… Є у нього переспективам на протязі року підрости до долара?
Маю думки частково докуплять (не перевертатися з долара, а саме докуплять) на зберігання його, щоб не бути 100% в доларі. Які думки?
Похоже евро тяжко сейчас. И наверное до конца года. 0.7 ожидал от него, а вот что дальше пока неясно.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 08:10
Дюрі-бачі написав:
до 27 року різького девалу не має бути
треба дочекатися
тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований
тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал
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Додано: Нед 10 вер, 2023 08:43
sens написав:
треба дочекатися
Я очікую на рівні облікової ставки (15-20% за рік),
Тобто 42 це не різький девал, а цілком очікуваний. Під різьким я маю на увазі +50% +100%...
І я очікую різький девал десь через 2 роки після перемоги у війні.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:09
Hotab написав:juristkostya
, де пропадаєте місяцями? Як у вас справи?
По євро… Є у нього переспективам на протязі року підрости до долара?
Маю думки частково докуплять (не перевертатися з долара, а саме докуплять) на зберігання його, щоб не бути 100% в доларі. Які думки?
тримати заощадження в євро на більше 30% (а краще 20%)
бачу евро до долара 1,05-1,08 на 3-4 міс
сильно не впаде, але рости немає на чому
Не так давно финансовые рынки беспокоились по поводу рецессии, а сейчас их пугает разогревание экономики США. Рост деловой активности в секторе услуг от ISM до 6-месячного максимума и сокращение дефицита торгового баланса увеличивают вероятность разгона ВВП в третьем квартале. Любая цифра выше 3% заставит инвесторов забыть об охлаждении экономики и усилит риски возвращения высокой инфляции и повышения ставки по федеральным фондам. Как на таком фоне не падать EUR/USD?
вважаю "розогрів економіки США" сезонне явище, рецесія глобальна чекає наступні 3-5 років, тому пара євро/дол мають синхронний рух ...майже нульовий
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:19
sens написав: Дюрі-бачі написав:
до 27 року різького девалу не має бути
треба дочекатися
тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований
тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал
42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:24
prodigy написав:
42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015
Як я вже писав в темі: не розумію чому нема офіційних 42 в липні 2023 і як збираються латати діру в бюджеті...
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:43
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015
Як я вже писав в темі: не розумію чому нема офіційних 42 в липні 2023 і як збираються латати діру в бюджеті...
і я не розумію
враження, що банкіри все ж таки дбають про пересічних людей
це однозначно не так, як це було в 2014 - 2015 роках. тоді це жесть була,
зараз банкіри більш гуманіше щодо грошових збережень людей,
або порахували і зясували, що люди по вуха в доларі, і тоді девальвація гривні на користь пересічним піде
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 10 вер, 2023 10:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:44
Уже девал прошли и привыкаем жить во время войны в коридоре 37,5-38,5. Этому способствуют резервы НБУ и постоянная помощь партнёров. После войны возможен и ревал к 36-, т.к. помощь ещё будет несколько лет поступать, плюс будут колоссальные инвестиции от заруб. фирм. Бюджет нам уже второй год латают наши партнёры и далее будут помогать.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:47
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:49
Мы уже ждали 50 в прошлом году, а с 41 опустились до 37)) Как то все быстро забыли этот ревал...
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