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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10764107651076610767>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 21:07

  Hotab написав:juristkostya , де пропадаєте місяцями? Як у вас справи?

По євро… Є у нього переспективам на протязі року підрости до долара?
Маю думки частково докуплять (не перевертатися з долара, а саме докуплять) на зберігання його, щоб не бути 100% в доларі. Які думки?
Похоже евро тяжко сейчас. И наверное до конца года. 0.7 ожидал от него, а вот что дальше пока неясно.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 08:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:до 27 року різького девалу не має бути

треба дочекатися
тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований
тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 08:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:треба дочекатися

Я очікую на рівні облікової ставки (15-20% за рік),

Тобто 42 це не різький девал, а цілком очікуваний. Під різьким я маю на увазі +50% +100%...
І я очікую різький девал десь через 2 роки після перемоги у війні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:09

  Hotab написав:juristkostya , де пропадаєте місяцями? Як у вас справи?

По євро… Є у нього переспективам на протязі року підрости до долара?
Маю думки частково докуплять (не перевертатися з долара, а саме докуплять) на зберігання його, щоб не бути 100% в доларі. Які думки?


тримати заощадження в євро на більше 30% (а краще 20%)

бачу евро до долара 1,05-1,08 на 3-4 міс
сильно не впаде, але рости немає на чому

Не так давно финансовые рынки беспокоились по поводу рецессии, а сейчас их пугает разогревание экономики США. Рост деловой активности в секторе услуг от ISM до 6-месячного максимума и сокращение дефицита торгового баланса увеличивают вероятность разгона ВВП в третьем квартале. Любая цифра выше 3% заставит инвесторов забыть об охлаждении экономики и усилит риски возвращения высокой инфляции и повышения ставки по федеральным фондам. Как на таком фоне не падать EUR/USD?


вважаю "розогрів економіки США" сезонне явище, рецесія глобальна чекає наступні 3-5 років, тому пара євро/дол мають синхронний рух ...майже нульовий
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:19

  sens написав:
  Дюрі-бачі написав:до 27 року різького девалу не має бути

треба дочекатися
тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований
тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал


42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015

Як я вже писав в темі: не розумію чому нема офіційних 42 в липні 2023 і як збираються латати діру в бюджеті...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:43

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015

Як я вже писав в темі: не розумію чому нема офіційних 42 в липні 2023 і як збираються латати діру в бюджеті...

і я не розумію
враження, що банкіри все ж таки дбають про пересічних людей
це однозначно не так, як це було в 2014 - 2015 роках. тоді це жесть була,
зараз банкіри більш гуманіше щодо грошових збережень людей,
або порахували і зясували, що люди по вуха в доларі, і тоді девальвація гривні на користь пересічним піде :mrgreen:
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 10 вер, 2023 10:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:44

Уже девал прошли и привыкаем жить во время войны в коридоре 37,5-38,5. Этому способствуют резервы НБУ и постоянная помощь партнёров. После войны возможен и ревал к 36-, т.к. помощь ещё будет несколько лет поступать, плюс будут колоссальные инвестиции от заруб. фирм. Бюджет нам уже второй год латают наши партнёры и далее будут помогать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:47

  Игорь Алексеевич написав: После войны возможен и ревал к 36-, т.к.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:49

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав: После войны возможен и ревал к 36-, т.к.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы уже ждали 50 в прошлом году, а с 41 опустились до 37)) Как то все быстро забыли этот ревал...
Игорь Алексеевич
 
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