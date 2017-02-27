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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10764107651076610767

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав: После войны возможен и ревал к 36-, т.к.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы уже ждали 50 в прошлом году, а с 41 опустились до 37)) Как то все быстро забыли этот ревал...


буде чи не буде девальвація буде залежити лише від того, що саме будуть зберігати у своїх кубишках пересічні.
якщо більше долара буде, то влаштують ревальвацію,
якщо у пересічних в основному гривня буде, то влаштують левальвацію гривні.
як по аналогії гри в карти: банкіри бачать, що у прикупі, тому завжи виграють
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:56

буде чи не буде девальвація буде залежити лише від того, що саме будуть зберігати у своїх кубишках пересічні.
якщо більше долара буде, то влаштують ревальвацію гривні,
якщо у пересічних в основному гривня буде, то влаштують девальвацію гривні.
по аналогії гри в карти: банкіри бачать, що у прикупі, тому завжи вони виграють
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:59

  sens написав:
  Дюрі-бачі написав:до 27 року різького девалу не має бути

треба дочекатися
тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований
тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал

всі цитують нестачу 250 ярдів грн, що сказав Умеров.
а хтось дивився, що саме він має на увазі?

як перші дві фрази пов'язані з курсом, взагалі незрозуміло
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:10

Курс гривні залишиться незмінним довше

Dragon Capital очікує офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6−37,5 грн/дол., порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/дол., і прогнозує помірне послаблення до 41 грн/дол. до кінця 2024 року. Очікується, що темпи зростання резервів НБУ суттєво уповільняться в найближчі місяці через заплановане сповільнення обсягів міжнародної допомоги і зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку, спричинене сезонними факторами, подальшою лібералізацією валютних обмежень та зниженням окремих категорій експорту взимку в результаті чергових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. За прогнозом, обсяг резервів НБУ на рівні $42 млрд на кінець 2023 року і зростання до $47 млрд на кінець 2024 року.

https://biz.nv.ua/ukr/economics/kurs-grivni-zalishitsya-nezminnim-dovshe-inflyaciya-spovilnitsya-do-9-onovleniy-prognoz-50352086.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:После войны возможен и ревал к 36-, т.к. помощь ещё будет несколько лет поступать, плюс будут колоссальные инвестиции от заруб.
Цілком ймовірно. Але я очікую на те, що будуть достатньо гривні друкувати, щоб не допустити помилки як москалі в 22 (долар по 50 руб).
Але ж допомога не вічна, настане час, коли вона суттєво зменшиться, ось тоді і настане маленька біла лисичка...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Цілком ймовірно. Але я очікую на те, що будуть достатньо гривні друкувати, щоб не допустити помилки як москалі в 22 (долар по 50 руб).
Але ж допомога не вічна, настане час, коли вона суттєво зменшиться, ось тоді і настане маленька біла лисичка...
Нам дадут после войны 2 года для наращивания финанс. сил. Строительство - это основной фактор поднятия экономики. А после войны как раз строит №1 в инвестициях будет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 11:35

Ми просто не хочемо в це вірити...

  Yuri_61 написав:буде чи не буде девальвація буде залежити лише від

Бачу, що таки не всі заходять на військову гілку...
А там пан Бобюа залишив гарне посилання на свій допис, де все розкладено по полицях!

viewtopic.php?p=5615735#p5615735

Так, там дуде багато написано - але дуже цікаві речі!
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