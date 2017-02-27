Игорь Алексеевич написав: После войны возможен и ревал к 36-, т.к.
Мы уже ждали 50 в прошлом году, а с 41 опустились до 37)) Как то все быстро забыли этот ревал...
буде чи не буде девальвація буде залежити лише від того, що саме будуть зберігати у своїх кубишках пересічні. якщо більше долара буде, то влаштують ревальвацію, якщо у пересічних в основному гривня буде, то влаштують левальвацію гривні. як по аналогії гри в карти: банкіри бачать, що у прикупі, тому завжи виграють
буде чи не буде девальвація буде залежити лише від того, що саме будуть зберігати у своїх кубишках пересічні. якщо більше долара буде, то влаштують ревальвацію гривні, якщо у пересічних в основному гривня буде, то влаштують девальвацію гривні. по аналогії гри в карти: банкіри бачать, що у прикупі, тому завжи вони виграють
Дюрі-бачі написав:до 27 року різького девалу не має бути
треба дочекатися тому що у нашої ВР дуже велике бажання виграти війну,по-друге,вважають що чим більше мобілізованих тим більше шансів виграти протистояння , по-третє немає на сьогодення 250 млрд грн на виплати для тих хто зараз вже мобілізований тому моє припущення таке,як швидко надрукують цю недостачу - буде курс 42 і буде НАМ девал
всі цитують нестачу 250 ярдів грн, що сказав Умеров. а хтось дивився, що саме він має на увазі?
як перші дві фрази пов'язані з курсом, взагалі незрозуміло
Dragon Capital очікує офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6−37,5 грн/дол., порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/дол., і прогнозує помірне послаблення до 41 грн/дол. до кінця 2024 року. Очікується, що темпи зростання резервів НБУ суттєво уповільняться в найближчі місяці через заплановане сповільнення обсягів міжнародної допомоги і зростання попиту на валюту на міжбанківському ринку, спричинене сезонними факторами, подальшою лібералізацією валютних обмежень та зниженням окремих категорій експорту взимку в результаті чергових атак Росії на енергетичну інфраструктуру. За прогнозом, обсяг резервів НБУ на рівні $42 млрд на кінець 2023 року і зростання до $47 млрд на кінець 2024 року.
Игорь Алексеевич написав:После войны возможен и ревал к 36-, т.к. помощь ещё будет несколько лет поступать, плюс будут колоссальные инвестиции от заруб.
Цілком ймовірно. Але я очікую на те, що будуть достатньо гривні друкувати, щоб не допустити помилки як москалі в 22 (долар по 50 руб). Але ж допомога не вічна, настане час, коли вона суттєво зменшиться, ось тоді і настане маленька біла лисичка...
Дюрі-бачі написав:Цілком ймовірно. Але я очікую на те, що будуть достатньо гривні друкувати, щоб не допустити помилки як москалі в 22 (долар по 50 руб). Але ж допомога не вічна, настане час, коли вона суттєво зменшиться, ось тоді і настане маленька біла лисичка...
Нам дадут после войны 2 года для наращивания финанс. сил. Строительство - это основной фактор поднятия экономики. А после войны как раз строит №1 в инвестициях будет.