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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10765107661076710768

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:21

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:[

42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015

Може 37 це рукотворний фінт? Якби не фіксований курс, долар би ріс і далі
Я помню 2008г. и слова ЯКБИ, 2014г, тоже самое - ЯКБИ. Берём без ЯКБИ и видим курс пока стабильный. А может при ЯКБИ...., то и 36- был.

Без якби маємо ріст з 4.5 до 38
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:23

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приват спокойно смотреть не будет, что бы ему сунули мотлох пачками. Думаю услышим первое скоро здесь нытьё, что банк блоконул рахунки и просит подтверждения доходов.

Які підстави у вас так думати? Про мотлох.
В мене жодних
Народ начнёт сунуть мотлох и зелёные с годами пачками и забывать про ужесточение сейчас финамонит. Приват может теперь более тщательно смотреть, кто ежедн. сунет на Приват вклад и снимает на второй день. А из форума видим пошёл на отдачу сейчас в основном у всех банков 1996г, которые не любят принимать обменники.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Без якби маємо ріст з 4.5 до 38
Вы бы ешё года с лозунгами мир, труд, май вспомнили. Рост идёт, но возможно будет несколько лет топтаться на месте и потом опустится ниже. Потом опять кризис и вверх. 2014-2022г. Там и 12 был и 35 и 27 Даже тот же 2008 и 2010г. Тоже и 5,05 и 12 и 8.
Игорь Алексеевич
 
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