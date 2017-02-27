RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10766107671076810769>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:21

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:[

42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015

Може 37 це рукотворний фінт? Якби не фіксований курс, долар би ріс і далі
Я помню 2008г. и слова ЯКБИ, 2014г, тоже самое - ЯКБИ. Берём без ЯКБИ и видим курс пока стабильный. А может при ЯКБИ...., то и 36- был.

Без якби маємо ріст з 4.5 до 38
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 19.02.14
Подякував: 504 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:23

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приват спокойно смотреть не будет, что бы ему сунули мотлох пачками. Думаю услышим первое скоро здесь нытьё, что банк блоконул рахунки и просит подтверждения доходов.

Які підстави у вас так думати? Про мотлох.
В мене жодних
Народ начнёт сунуть мотлох и зелёные с годами пачками и забывать про ужесточение сейчас финамонит. Приват может теперь более тщательно смотреть, кто ежедн. сунет на Приват вклад и снимает на второй день. А из форума видим пошёл на отдачу сейчас в основном у всех банков 1996г, которые не любят принимать обменники.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7149
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Без якби маємо ріст з 4.5 до 38
Вы бы ешё года с лозунгами мир, труд, май вспомнили. Рост идёт, но возможно будет несколько лет топтаться на месте и потом опустится ниже. Потом опять кризис и вверх. 2014-2022г. Там и 12 был и 35 и 27 Даже тот же 2008 и 2010г. Тоже и 5,05 и 12 и 8.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7149
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 16:36

  Игорь Алексеевич написав:
  Zebra написав:Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Все видят девал в обменниках, но не видят курс в банках, где можно спокойно купить дол. на 50тыс. в среднем по 37,45. И главное все хотят видеть в обменниках курс 40, а в банках 37. :P
Так что нужен сейчас людям девал или ревал.???? :shock:

Почитаем истории снятия покупок... посмотрим. Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.
Искатель
 
Повідомлень: 6119
З нами з: 22.02.16
Подякував: 998 раз.
Подякували: 4805 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 16:51

  Искатель написав:Почитаем истории снятия покупок... посмотрим. Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.


курс в обменках который не то что не снижается а даже подрастает наглядно показывает какие купюры предлагают в банках.
mephala
 
Повідомлень: 8619
З нами з: 07.04.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 17:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Вы бы ешё года с лозунгами мир, труд, май вспомнили. Рост идёт, но возможно будет несколько лет топтаться на месте и потом опустится ниже. Потом опять кризис и вверх. 2014-2022г. Там и 12 был и 35 и 27 Даже тот же 2008 и 2010г. Тоже и 5,05 и 12 и 8.

Є нормальні валюти, як Польський Злотий чи Чеська Крона, курс яких коливається, але глобально вони не девальвують. А є Гривня, рубль, Аргентинський Песо та інші валюти "країн, що розвиваються", в яких локально курс може коливатись як завгодно, але глобально тільки девальвація.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 29.07.22
Подякував: 190 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Де можна злотих трохи прикупити подешевше?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9191
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:15

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:[

42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015

Може 37 це рукотворний фінт? Якби не фіксований курс, долар би ріс і далі


що стримує ріст на готівці?
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 10 вер, 2023 19:23, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 10110
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Искатель написав:Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.

немає підвозу-літаки не літають до США

в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"

чому так? н.в. сказав що тримаємо для своїх клієнтів (а як воно насправді хз)
prodigy
 
Повідомлень: 10110
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3152 раз.
Подякували: 3225 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"

Нагадало як я на депозит в січні 2022 заніс пачку синіх в Альфу, а касирша при мені подзвонила "приходи, є долари"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 29.07.22
Подякував: 190 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10766107671076810769>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3310, 3311, 3312
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33118 36329730
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 вер, 2023 17:16
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22921354
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12957532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.