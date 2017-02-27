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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 вер, 2023 13:21
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
[
42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015
Може 37 це рукотворний фінт? Якби не фіксований курс, долар би ріс і далі
Я помню 2008г. и слова ЯКБИ, 2014г, тоже самое - ЯКБИ. Берём без ЯКБИ и видим курс пока стабильный. А может при ЯКБИ...., то и 36- был.
Без якби маємо ріст з 4.5 до 38
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 10 вер, 2023 13:23
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват спокойно смотреть не будет, что бы ему сунули мотлох пачками. Думаю услышим первое скоро здесь нытьё, что банк блоконул рахунки и просит подтверждения доходов.
Які підстави у вас так думати? Про мотлох.
В мене жодних
Народ начнёт сунуть мотлох и зелёные с годами пачками и забывать про ужесточение сейчас финамонит. Приват может теперь более тщательно смотреть, кто ежедн. сунет на Приват вклад и снимает на второй день. А из форума видим пошёл на отдачу сейчас в основном у всех банков 1996г, которые не любят принимать обменники.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 13:28
sergey_sryvkin написав:
Без якби маємо ріст з 4.5 до 38
Вы бы ешё года с лозунгами мир, труд, май вспомнили. Рост идёт, но возможно будет несколько лет топтаться на месте и потом опустится ниже. Потом опять кризис и вверх. 2014-2022г. Там и 12 был и 35 и 27 Даже тот же 2008 и 2010г. Тоже и 5,05 и 12 и 8.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 10 вер, 2023 16:36
Игорь Алексеевич написав: Zebra написав:
Уважно перечитайте.
Де ви бачите девал? Онлайн купуйте, хоть опой жуйте.
Все видят девал в обменниках, но не видят курс в банках, где можно спокойно купить дол. на 50тыс. в среднем по 37,45. И главное все хотят видеть в обменниках курс 40, а в банках 37.
Так что нужен сейчас людям девал или ревал.????
Почитаем истории снятия покупок... посмотрим. Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 16:51
Искатель написав:
Почитаем истории снятия покупок... посмотрим. Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.
курс в обменках который не то что не снижается а даже подрастает наглядно показывает какие купюры предлагают в банках.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 17:16
Игорь Алексеевич написав:
Вы бы ешё года с лозунгами мир, труд, май вспомнили. Рост идёт, но возможно будет несколько лет топтаться на месте и потом опустится ниже. Потом опять кризис и вверх. 2014-2022г. Там и 12 был и 35 и 27 Даже тот же 2008 и 2010г. Тоже и 5,05 и 12 и 8.
Є нормальні валюти, як Польський Злотий чи Чеська Крона, курс яких коливається, але глобально вони не девальвують. А є Гривня, рубль, Аргентинський Песо та інші валюти "країн, що розвиваються", в яких локально курс може коливатись як завгодно, але глобально тільки девальвація.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 18:20
Де можна злотих трохи прикупити подешевше?
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:15
sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
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42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015
Може 37 це рукотворний фінт? Якби не фіксований курс, долар би ріс і далі
що стримує ріст на готівці?
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 10 вер, 2023 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:23
Искатель написав:
Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.
немає підвозу-літаки не літають до США
в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"
чому так? н.в. сказав що тримаємо для своїх клієнтів (а як воно насправді хз)
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Додано: Нед 10 вер, 2023 19:25
prodigy написав:
в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"
Нагадало як я на депозит в січні 2022 заніс пачку синіх в Альфу, а касирша при мені подзвонила "приходи, є долари"
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