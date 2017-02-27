|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 10 вер, 2023 19:29
prodigy написав: Искатель написав:
Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.
немає підвозу-літаки не літають до США
в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"
чому так? н.в. сказав що тримаємо для своїх клієнтів (а як воно насправді хз)
Часто слышу в банках люди спрашивают купить можно синий. Ответ - на продажу только зелёный 96г. По Вестерну тоже отдают старыми. В некоторых отделениях разных банков отдают синий у кого закончился депозит и то не всегда. Поэтому кто крутит карусель, то первую ходку могут пройти на отлично, но через 3 мес. получат старьё и доход превращается автоматом в минус или по 0000, т.к старые принимают только банки, а у них курс как в карусели. Обменники морозятся такие брать.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7149
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 19:36
Игорь Алексеевич написав: prodigy написав: Искатель написав:
Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.
немає підвозу-літаки не літають до США
в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"
чому так? н.в. сказав що тримаємо для своїх клієнтів (а як воно насправді хз)
Часто слышу в банках люди спрашивают купить можно синий. Ответ - на продажу только зелёный 96г. По Вестерну тоже отдают старыми. В некоторых отделениях разных банков отдают синий у кого закончился депозит и то не всегда. Поэтому кто крутит карусель, то первую ходку могут пройти на отлично, но через 3 мес. получат старьё и доход превращается автоматом в минус или по 0000, т.к старые принимают только банки, а у них курс как в карусели. Обменники морозятся такие брать.
Все на гривневый депозит?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9191
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 19:37
Или крутиит карусель по евро?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9191
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:00
Investor_K написав:
Все на гривневый депозит?
Уже давно я большую часть перевёл на депозит в грн. и с весны кручу грн. под 18-21% Хотя этот вариант многие отвергали, но монеты капают и не плохие.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7149
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:04
Investor_K написав:
Или крутиит карусель по евро?
імхо, не складно здогадатися, що з євро таж сама картина, та ще гірше, бо євро чи збираються дизайн поміняти, чи поміняли підпис і вже є 2 сорта євро
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:06
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Все на гривневый депозит?
Уже давно я большую часть перевёл на депозит в грн. и с весны кручу грн. под 18-21% Хотя этот вариант многие отвергали, но монеты капают и не плохие.
а Ви знаєте, що великі проценти по депозиту це компенсація за Ваш ризик нічого не , чи отримати по чайній ложці протягом 6 місяців
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:20
Yuri_61 написав:
а Ви знаєте, що великі проценти по депозиту це компенсація за Ваш ризик нічого не , чи отримати по чайній ложці протягом 6 місяців
Риски везде есть, поэтому я и работая в бизнесе с 90х, что бы как в совке не маршировать одним строем и не получать фиксир. з.плату строго в установл. дни. Есть риски макс. и есть миним. Это минм. риск, т.к. есть много путей отхода, даже через 2 программы от НБУ.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7149
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:28
Игорь Алексеевич написав: Yuri_61 написав:
а Ви знаєте, що великі проценти по депозиту це компенсація за Ваш ризик нічого не , чи отримати по чайній ложці протягом 6 місяців
Риски везде есть, поэтому я и работая в бизнесе с 90х, что бы как в совке не маршировать одним строем и не получать фиксир. з.плату строго в установл. дни. Есть риски макс. и есть миним. Это минм. риск, т.к. есть много путей отхода, даже через 2 программы от НБУ.
Сколько в месяц вы имеете процентами?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9191
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33118
|36329732
|
|
|7976
|22921356
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12957532
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|