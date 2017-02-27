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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10766107671076810769

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:29

  prodigy написав:
  Искатель написав:Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.

немає підвозу-літаки не літають до США

в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"

чому так? н.в. сказав що тримаємо для своїх клієнтів (а як воно насправді хз)

Часто слышу в банках люди спрашивают купить можно синий. Ответ - на продажу только зелёный 96г. По Вестерну тоже отдают старыми. В некоторых отделениях разных банков отдают синий у кого закончился депозит и то не всегда. Поэтому кто крутит карусель, то первую ходку могут пройти на отлично, но через 3 мес. получат старьё и доход превращается автоматом в минус или по 0000, т.к старые принимают только банки, а у них курс как в карусели. Обменники морозятся такие брать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:36

  Игорь Алексеевич написав:
  prodigy написав:
  Искатель написав:Ситуация с состоянием купюр в банках в основном только хуже становится.

немає підвозу-літаки не літають до США

в одному державному банку я дав в касу 2пачки нових синіх...через 2-3хв чоловік спитав -"долар купити є?"-"нема"

чому так? н.в. сказав що тримаємо для своїх клієнтів (а як воно насправді хз)

Часто слышу в банках люди спрашивают купить можно синий. Ответ - на продажу только зелёный 96г. По Вестерну тоже отдают старыми. В некоторых отделениях разных банков отдают синий у кого закончился депозит и то не всегда. Поэтому кто крутит карусель, то первую ходку могут пройти на отлично, но через 3 мес. получат старьё и доход превращается автоматом в минус или по 0000, т.к старые принимают только банки, а у них курс как в карусели. Обменники морозятся такие брать.

Все на гривневый депозит?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 19:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Или крутиит карусель по евро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Все на гривневый депозит?
Уже давно я большую часть перевёл на депозит в грн. и с весны кручу грн. под 18-21% Хотя этот вариант многие отвергали, но монеты капают и не плохие.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:04

  Investor_K написав:Или крутиит карусель по евро?

імхо, не складно здогадатися, що з євро таж сама картина, та ще гірше, бо євро чи збираються дизайн поміняти, чи поміняли підпис і вже є 2 сорта євро
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:06

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Все на гривневый депозит?
Уже давно я большую часть перевёл на депозит в грн. и с весны кручу грн. под 18-21% Хотя этот вариант многие отвергали, но монеты капают и не плохие.

а Ви знаєте, що великі проценти по депозиту це компенсація за Ваш ризик нічого не , чи отримати по чайній ложці протягом 6 місяців
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:а Ви знаєте, що великі проценти по депозиту це компенсація за Ваш ризик нічого не , чи отримати по чайній ложці протягом 6 місяців
Риски везде есть, поэтому я и работая в бизнесе с 90х, что бы как в совке не маршировать одним строем и не получать фиксир. з.плату строго в установл. дни. Есть риски макс. и есть миним. Это минм. риск, т.к. есть много путей отхода, даже через 2 программы от НБУ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:а Ви знаєте, що великі проценти по депозиту це компенсація за Ваш ризик нічого не , чи отримати по чайній ложці протягом 6 місяців
Риски везде есть, поэтому я и работая в бизнесе с 90х, что бы как в совке не маршировать одним строем и не получать фиксир. з.плату строго в установл. дни. Есть риски макс. и есть миним. Это минм. риск, т.к. есть много путей отхода, даже через 2 программы от НБУ.

Сколько в месяц вы имеете процентами?
Investor_K
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