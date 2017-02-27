|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 вер, 2023 20:43
Shaman написав:
а хто буде купувати долари по високому курсу, коли можна купити в банках по курсу, близькому до фіксованого?
Бизнес покупает не в банках.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7153
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:07
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
а хто буде купувати долари по високому курсу, коли можна купити в банках по курсу, близькому до фіксованого?
Бизнес покупает не в банках.
а якщо для бізнесу, то в Україні достатньо обертається готівкової валюти.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4207
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 1151 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33118
|36330030
|
|
|7976
|22921591
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12957767
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|