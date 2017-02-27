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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10767107681076910770

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 20:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а хто буде купувати долари по високому курсу, коли можна купити в банках по курсу, близькому до фіксованого?
Бизнес покупает не в банках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:07

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:а хто буде купувати долари по високому курсу, коли можна купити в банках по курсу, близькому до фіксованого?
Бизнес покупает не в банках.

а якщо для бізнесу, то в Україні достатньо обертається готівкової валюти.
Shaman
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  #<1 ... 10767107681076910770
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