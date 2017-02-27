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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 вер, 2023 21:07
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
а хто буде купувати долари по високому курсу, коли можна купити в банках по курсу, близькому до фіксованого?
Бизнес покупает не в банках.
а якщо для бізнесу, то в Україні достатньо обертається готівкової валюти.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:40
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав:
Без якби маємо ріст з 4.5 до 38
Вы бы ешё года с лозунгами мир, труд, май вспомнили. Рост идёт, но возможно будет несколько лет топтаться на месте и потом опустится ниже. Потом опять кризис и вверх. 2014-2022г. Там и 12 был и 35 и 27 Даже тот же 2008 и 2010г. Тоже и 5,05 и 12 и 8.
Це ви згадали за 2008, не я.
Вся поточна стабільність обумовлена фіксованим курсом НБУ.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:42
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват спокойно смотреть не будет, что бы ему сунули мотлох пачками. Думаю услышим первое скоро здесь нытьё, что банк блоконул рахунки и просит подтверждения доходов.
Які підстави у вас так думати? Про мотлох.
В мене жодних
Народ начнёт сунуть мотлох и зелёные с годами пачками и забывать про ужесточение сейчас финамонит. Приват может теперь более тщательно смотреть, кто ежедн. сунет на Приват вклад и снимает на второй день. А из форума видим пошёл на отдачу сейчас в основном у всех банков 1996г, которые не любят принимать обменники.
Це все якісь фантазії.
Яким чином і коли "Приват может теперь более тщательно смотреть"? Дівчина над терміналом буде за вами дивитись, чи що? І ніякими "пачками" знімати не вийде, ліміт 100к грн в день.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:43
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:
Цілком ймовірно. Але я очікую на те, що будуть достатньо гривні друкувати, щоб не допустити помилки як москалі в 22 (долар по 50 руб).
Але ж допомога не вічна, настане час, коли вона суттєво зменшиться, ось тоді і настане маленька біла лисичка...
Нам дадут после войны 2 года для наращивания финанс. сил. Строительство - это основной фактор поднятия экономики. А после войны как раз строит №1 в инвестициях будет.
Хотелось бы уточнить.
Это глубокое ИМХО или есть официальные документы/договоренности на "нам дадут" в неопределенные на сегодняшний момент года после войны?
Востаннє редагувалось Прораб
в Нед 10 вер, 2023 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:44
prodigy написав: sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
[
42 в липні 2022 це той же рукотворний фінт що у лютому 2015
Може 37 це рукотворний фінт? Якби не фіксований курс, долар би ріс і далі
що стримує ріст на готівці?
Відсутність попиту звісно.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 22:51
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав:
Які підстави у вас так думати? Про мотлох.
В мене жодних
Народ начнёт сунуть мотлох и зелёные с годами пачками и забывать про ужесточение сейчас финамонит. Приват может теперь более тщательно смотреть, кто ежедн. сунет на Приват вклад и снимает на второй день. А из форума видим пошёл на отдачу сейчас в основном у всех банков 1996г, которые не любят принимать обменники.
Це все якісь фантазії.
Яким чином і коли "Приват может теперь более тщательно смотреть"? Дівчина над терміналом буде за вами дивитись, чи що? І ніякими "пачками" знімати не вийде, ліміт 100к грн в день.
в тому то й справа, глянуть обороти каруселі.
100к в день це 2 млн в місяць
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:02
Прораб написав: Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:
Цілком ймовірно. Але я очікую на те, що будуть достатньо гривні друкувати, щоб не допустити помилки як москалі в 22 (долар по 50 руб).
Але ж допомога не вічна, настане час, коли вона суттєво зменшиться, ось тоді і настане маленька біла лисичка...
Нам дадут после войны 2 года для наращивания финанс. сил. Строительство - это основной фактор поднятия экономики. А после войны как раз строит №1 в инвестициях будет.
Хотелось бы уточнить.
Это глубокое ИМХО или есть официальные документы/договоренности на "нам дадут" в неопределенные на сегодняшний момент года после войны?
как говорит Сомик, настал вечер куитительных историй
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:05
Diman написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Це все якісь фантазії.
Яким чином і коли "Приват может теперь более тщательно смотреть"? Дівчина над терміналом буде за вами дивитись, чи що? І ніякими "пачками" знімати не вийде, ліміт 100к грн в день.
в тому то й справа, глянуть обороти каруселі.
100к в день це 2 млн в місяць
это семейным подрядом работают?
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:06
Diman написав:
100к в день це 2 млн в місяць
Так крім 100к в день - є ще обмеження 400к в місяць
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:24
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Все на гривневый депозит?
Уже давно я большую часть перевёл на депозит в грн. и с весны кручу грн. под 18-21% Хотя этот вариант многие отвергали, но монеты капают и не плохие.
Как потом будете переходить в валюту если сами сейчас пишите, что основная масса в работе это доллары "made in 96"? К этому времени специально завезут свежак?
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