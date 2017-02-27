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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 вер, 2023 07:18
vovan_prm написав:
Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?
К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.
Откуда она в свободной части Украины?
Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?
Справа в тому, що старий білий доллар- легше підробити. Підробки завезли з чечні. Тому й дешевше. Це пішло з півдня
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