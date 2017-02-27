vovan_prm написав:Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара? К нам эта шиза пришла вместе с кацапами. Откуда она в свободной части Украины? Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?
Справа в тому, що старий білий доллар- легше підробити. Підробки завезли з чечні. Тому й дешевше. Це пішло з півдня
Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу. Про це попереджає Національний банк. ... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/
Ой+ написав:Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу. Про це попереджає Національний банк. ... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/
Думаю це взагалі не проблема. Тієї гривні в обігу давно вже немає. Більша частина стала зношеною та вилучалась банками по мірі зношення. Звичайно хтось може колись закопав під грушу і забув - але то виключно проблема забудьків. Ну і є ще інший аспект - банкноти тих зразків у якості UNC (або емісійні) наразі вартують набагато більше номіналу і достатньо легко можуть бути продані колекціонерам. Тому якщо в когось лишились якісні екземпляри банкнот випущенних до 2003 року - то ще можна й заробити трохи
sergey_sryvkin написав:Яким чином і коли "Приват может теперь более тщательно смотреть"? Дівчина над терміналом буде за вами дивитись, чи що?
Зачем девочке стоять у терминала. Её задача следить за вашим счётом у компа, согласно ваших анкетных данных. Неожиданно будет для вас, когда вы их зазюкаете, то придёт смс от финомена - принести подтв. документы. Многие скажут, ничего страшного - принесём. Да нет проблем, конечно принесёте, если есть что нести. Но, уже в этот день вы не сможете воспользоваться вашими деньгами, а что будет завтра или через день и какой курс????
Ой+ написав:Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу. Про це попереджає Національний банк. ... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/
Думаю це взагалі не проблема. Тієї гривні в обігу давно вже немає. Більша частина стала зношеною та вилучалась банками по мірі зношення. Звичайно хтось може колись закопав під грушу і забув - але то виключно проблема забудьків. Ну і є ще інший аспект - банкноти тих зразків у якості UNC (або емісійні) наразі вартують набагато більше номіналу і достатньо легко можуть бути продані колекціонерам. Тому якщо в когось лишились якісні екземпляри банкнот випущенних до 2003 року - то ще можна й заробити трохи
Кілька місяців тому бачив у відділенні банку дідуся, що обмінював знайдену схованку померлої дружини. Всі купюри були як нові. Йому обміняли по курсу 1:1. Як на мене, краще б здав нумізматам.