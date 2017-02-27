RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10768107691077010771

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 71
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
30%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 07:18

Валютний ринок

  vovan_prm написав:Коллеги, поясните в чем фишка синего и не синего доллара?
К нам эта шиза пришла вместе с кацапами.
Откуда она в свободной части Украины?
Банки что перестали покупать доллары? Или отказываются брать "не синий"? Чем они это мотивируют? Такой отказ вообще правомерен?

Справа в тому, що старий білий доллар- легше підробити. Підробки завезли з чечні. Тому й дешевше. Це пішло з півдня
knoppixx
 
Повідомлень: 448
З нами з: 19.02.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 08:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу.
Про це попереджає Національний банк.
... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6124
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 08:52

  Ой+ написав:Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу.
Про це попереджає Національний банк.
... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/

Думаю це взагалі не проблема. Тієї гривні в обігу давно вже немає. Більша частина стала зношеною та вилучалась банками по мірі зношення. Звичайно хтось може колись закопав під грушу і забув - але то виключно проблема забудьків.
Ну і є ще інший аспект - банкноти тих зразків у якості UNC (або емісійні) наразі вартують набагато більше номіналу і достатньо легко можуть бути продані колекціонерам. Тому якщо в когось лишились якісні екземпляри банкнот випущенних до 2003 року - то ще можна й заробити трохи
Alien
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Яким чином і коли "Приват может теперь более тщательно смотреть"? Дівчина над терміналом буде за вами дивитись, чи що?
Зачем девочке стоять у терминала. Её задача следить за вашим счётом у компа, согласно ваших анкетных данных. Неожиданно будет для вас, когда вы их зазюкаете, то придёт смс от финомена - принести подтв. документы. Многие скажут, ничего страшного - принесём. Да нет проблем, конечно принесёте, если есть что нести. Но, уже в этот день вы не сможете воспользоваться вашими деньгами, а что будет завтра или через день и какой курс????
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7156
З нами з: 13.09.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:41

  Alien написав:
  Ой+ написав:Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу.
Про це попереджає Національний банк.
... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/

Думаю це взагалі не проблема. Тієї гривні в обігу давно вже немає. Більша частина стала зношеною та вилучалась банками по мірі зношення. Звичайно хтось може колись закопав під грушу і забув - але то виключно проблема забудьків.
Ну і є ще інший аспект - банкноти тих зразків у якості UNC (або емісійні) наразі вартують набагато більше номіналу і достатньо легко можуть бути продані колекціонерам. Тому якщо в когось лишились якісні екземпляри банкнот випущенних до 2003 року - то ще можна й заробити трохи

Кілька місяців тому бачив у відділенні банку дідуся, що обмінював знайдену схованку померлої дружини. Всі купюри були як нові. Йому обміняли по курсу 1:1. Як на мене, краще б здав нумізматам.
farm
 
Повідомлень: 536
З нами з: 03.01.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10768107691077010771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3310, 3311, 3312
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33118 36331453
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 вер, 2023 17:16
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22922411
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12958505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1071)
11.09.2023 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.