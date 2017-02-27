Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу. Про це попереджає Національний банк. ... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/
Ой+ написав:Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу. Про це попереджає Національний банк. ... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/
Думаю це взагалі не проблема. Тієї гривні в обігу давно вже немає. Більша частина стала зношеною та вилучалась банками по мірі зношення. Звичайно хтось може колись закопав під грушу і забув - але то виключно проблема забудьків. Ну і є ще інший аспект - банкноти тих зразків у якості UNC (або емісійні) наразі вартують набагато більше номіналу і достатньо легко можуть бути продані колекціонерам. Тому якщо в когось лишились якісні екземпляри банкнот випущенних до 2003 року - то ще можна й заробити трохи
sergey_sryvkin написав:Яким чином і коли "Приват может теперь более тщательно смотреть"? Дівчина над терміналом буде за вами дивитись, чи що?
Зачем девочке стоять у терминала. Её задача следить за вашим счётом у компа, согласно ваших анкетных данных. Неожиданно будет для вас, когда вы их зазюкаете, то придёт смс от финомена - принести подтв. документы. Многие скажут, ничего страшного - принесём. Да нет проблем, конечно принесёте, если есть что нести. Но, уже в этот день вы не сможете воспользоваться вашими деньгами, а что будет завтра или через день и какой курс????
Ой+ написав:Старі долари це ще таке собі, он і гривню старше 2003 потрібно збувати:
В українців залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, які будуть вилучені з готівкового обігу. Про це попереджає Національний банк. ... завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/1/703816/
Думаю це взагалі не проблема. Тієї гривні в обігу давно вже немає. Більша частина стала зношеною та вилучалась банками по мірі зношення. Звичайно хтось може колись закопав під грушу і забув - але то виключно проблема забудьків. Ну і є ще інший аспект - банкноти тих зразків у якості UNC (або емісійні) наразі вартують набагато більше номіналу і достатньо легко можуть бути продані колекціонерам. Тому якщо в когось лишились якісні екземпляри банкнот випущенних до 2003 року - то ще можна й заробити трохи
Кілька місяців тому бачив у відділенні банку дідуся, що обмінював знайдену схованку померлої дружини. Всі купюри були як нові. Йому обміняли по курсу 1:1. Як на мене, краще б здав нумізматам.
41,4 грн за долар: такий курс передбачають в уряді на 2024 рік, – міністр фінансів Марченко.
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.
Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.
Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.
41,4 грн за долар: такий курс передбачають в уряді на 2024 рік, – міністр фінансів Марченко.
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.
Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.
Це приблизно відповідає очікуванням бізнесу. Як зазначають в Європейській бізнес асоціації курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.
Варто додати, що мається на увазі офіційний курс НБУ.
Але перед цим Нацбанк має відпустити курс на міжбанку.
41,4 грн за долар:такий курс передбачають в уряді на 2024 рік – міністр фінансів Марченко.
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1"
ну т.е. на 2023год оф.курс $ оставят как сейчас ОК А через год... нехай курс отпускают, гибко.
На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались. Неделей ранее возврат тендерного рефинанса составил 0.166 млрд. грн.
Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 4.702 млрд. грн. (неделей ранее 3.899 млрд. грн.). Как это ни удивительно, но инструмент до сих пор работает.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 11.163 млрд. грн. (неделей ранее 23.867 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 15.865 млрд. грн, (неделей ранее 27.932 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1141.016 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 481.593 млрд. грн. (неделей ранее 476.242 млрд. грн.) Прирост выглядит весьма скромно на фоне существенного сокращения изъятия гривны из оборота.
Расходы казначейства превысили доходы на 20.516 млрд. грн. (неделей ранее доходы 13.832 млрд. грн.) Расходы ниже средних, что особо радует после недели существенных доходов. Принцип чередования сработал очень слабо, наблюдаем невысокие средние расходы за 2 недели.
За неделю было обналичено 0.786 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 5.714 млрд. грн.) Разворот потока наличных случился посреди недели, поэтому общий баланс минимальный.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 0,47; Продал – 302,74. Объем интервенций сократился более, чем вдвое и оказался ниже среднего. Даже с учетом рекордного объема прошлой недели, результат радует. Даже выходной в США не вызвал дисбалансов. Частично на результат повлиял всплеск клиентского предложения в среду, что явно говорит о появлении одного или нескольких крупных продавцов, однако и в следующие дни интервенции были не слишком объемными. Для осени неплохо.
Неделя порадовала обстановкой на валютном рынке при весьма приличных прочих показателях.