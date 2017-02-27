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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10769107701077110772

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 72
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
24%
17
38,00-38,50
29%
21
38,50-39,00
13%
9
39,00-39,50
7%
5
39,50-40,00
8%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 14:31

  Игорь написав:
  Искатель написав:Варто додати, що мається на увазі офіційний курс НБУ.

Але перед цим Нацбанк має відпустити курс на міжбанку.

Також варто додати, що такий курс саме передбачається, а не точно буде. По попереднім рокам ми бачили як це діє.
За експортерів вони піклуються при тому що імпорт переважає.

Вже й не пригадую, коли те що закладав Мінфін в бюджеті, справджувалось.

Як диванний експерт без профільної освіти маю сказати наступне:
Мінфіну дійсно потрібен вищий курс, бо потрібно збільшувати дохідну частину бюджету. Вищий курс = збільшення інфляції.
Але за інфляцію у нас відповідає НБУ.
Як ми бачимо збоку керівництва НБУ, пускати свою кар'єру під укіс заради кар'єри працівників міністерства - не має дурних.
Найближчим часом НБУ не "відпустить" гривню від фіксованого курсу. Про це вже неодноразово говорили в самому НБУ.
Вони Просто піднімуть офіційний курс, але для цього потрібно стабілізувати інфляцію.

Вважаю, що підвищення цін на пальне, ще не в повній мірі відобразилось на інфляції через інерційність процесу та запаси пального які формувались до 1 липня.
Відповідно НБУ не може зараз здійснювати жодних рухів по підвищенню оф. курсу поки не впевниться що ми "пригальмували" по інфляції.

Можна із великою вірогідністю припустити, що зростання офіційного курсу долара до гривні в цьому році має всі шанси відбутись.
При тому, це зростання буде залежати від розміру інфляції. Чим нижча інфляція буде осінню (якщо вона не почне зростати) тим вище може зрости офіційний курс валют.

Все вище написане - виключно суб'єктивна думка автора як не претендує на істину.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 14:55

Якщо еесперт сказав, то валюта має увверх
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 15:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.09.2023.........12.09.2023
дата розрахунку..............08.09.2023..........11.09.2023
Євро.................................39,1247...............39,1979...+0.19%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0719 (вчера 1.0699)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.75 (вчера 105.02).
С позднего вечера пятницы до сегодняшнего утра доллар существенно просел, а теперь снова пытается карабкаться вверх.
.............................................
  Xenon написав:
41,4 грн за долар: такий курс передбачають в уряді на 2024 рік, – міністр фінансів Марченко.


"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.

Я не знаю, будет курс больше или меньше, но таким, как напрогнозировали в минфине неверняка не будет :)
Очень странное заявление. Это точно цитата этого года?
Я не понимаю, где министр финансов увидел укрепление гривны? Курс давно зафиксирован и не меняется. Последнее укрепление было пару лет назад.
Дефляция тоже, вроде, не грозит.
Мне как-то тяжело поверить, что министр финансов шляется по обменкам и огорчается из-за их курсов :)
Сибарит
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