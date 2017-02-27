Додано: Пон 11 вер, 2023 14:31

Игорь написав: Искатель написав: Варто додати, що мається на увазі офіційний курс НБУ.



Але перед цим Нацбанк має відпустити курс на міжбанку. Варто додати, що мається на увазі офіційний курс НБУ.Але перед цим Нацбанк має відпустити курс на міжбанку.

Також варто додати, що такий курс саме передбачається, а не точно буде. По попереднім рокам ми бачили як це діє.

За експортерів вони піклуються при тому що імпорт переважає. Також варто додати, що такий курс саме передбачається, а не точно буде. По попереднім рокам ми бачили як це діє.За експортерів вони піклуються при тому що імпорт переважає.

Вже й не пригадую, коли те що закладав Мінфін в бюджеті, справджувалось.Як диванний експерт без профільної освіти маю сказати наступне:Мінфіну дійсно потрібен вищий курс, бо потрібно збільшувати дохідну частину бюджету. Вищий курс = збільшення інфляції.Але за інфляцію у нас відповідає НБУ.Як ми бачимо збоку керівництва НБУ, пускати свою кар'єру під укіс заради кар'єри працівників міністерства - не має дурних.Найближчим часом НБУ не "відпустить" гривню від фіксованого курсу. Про це вже неодноразово говорили в самому НБУ.Вони Просто піднімуть офіційний курс, але для цього потрібно стабілізувати інфляцію.Вважаю, що підвищення цін на пальне, ще не в повній мірі відобразилось на інфляції через інерційність процесу та запаси пального які формувались до 1 липня.Відповідно НБУ не може зараз здійснювати жодних рухів по підвищенню оф. курсу поки не впевниться що ми "пригальмували" по інфляції.Можна із великою вірогідністю припустити, що зростання офіційного курсу долара до гривні в цьому році має всі шанси відбутись.При тому, це зростання буде залежати від розміру інфляції. Чим нижча інфляція буде осінню (якщо вона не почне зростати) тим вище може зрости офіційний курс валют.Все вище написане - виключно суб'єктивна думка автора як не претендує на істину.