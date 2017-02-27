Додано: Вів 12 вер, 2023 17:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................12.09.2023.........13.09.2023

дата розрахунку...............11.09.2023..........12.09.2023

Євро..................................39,1979...............39,1906...-0.02%

Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0717 (вчера 1.0719)



Индекс доллара DXY в 15-00 104.81 (вчера 104.75).

Вчера вечером доллар немного просел, а потом возобновил рост. Общая динамика очень невелика.

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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня 2023 року, до державного бюджету

залучено 14 254 432 630,02 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- UA4000187207 - до 02.10.2024 - 385 дн. - 17,80% - 494 982 154,68 грн;

- UA4000228449 - до 18.06.2025 - 644 дн. - 18,34% - 4 163 464 852,89 грн;

- UA4000228381 - до 04.11.2026 - 1148 дн. - 19,19% - 4 355 747 453,22 грн - резервные;

- UA4000228506 - до 05.09.2024 - 358 дн. - 4,78% - $143 298 845,71.



Разместить удалось немало.

Сегодня был предложен тот же набор гривневых облигаций, что и в прошлый вторник, а также проведено первичное размещение долларовых бумаг.

Новинка пользовалась изрядным спросом - было подано 60 заявок, все удовлетворены.

По гривне лидерство разделилось. Наибольшим спросом пользовались те же двухлетки, что и в прошлый вторник, однако лимит на них был меньше, поэтому самые дорогие заявки были удовлетворены только частично. Доходность выросла на 0.03 пп.

Разница в лимитах вывела в лидеры по объему привлечения "резервные" бумаги, по которым также были удовлетворены все заявки, но уже в полном объеме. Доходность выросла на 0.01 пп.

Самые короткие бумаги, которые в прошлый вторник абсолютно не пользовались спросом, в этот раз были проданы в немалом для этого выпуска объеме. В этом же выпуске была единственная отклоненная сегодня заявка.

Отличительной чертой сегодняшнего размещения я бы назвал победу над жадностью - со стороны покупателей не было особо наглых заявок, а минфин допустил символический рост доходности. Результатом стал рост суммы размещения по сравнению со многими предыдущими неделями.