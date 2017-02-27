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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10770107711077210773

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 78
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
6
37,50-38,00
26%
20
38,00-38,50
28%
22
38,50-39,00
12%
9
39,00-39,50
6%
5
39,50-40,00
8%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:59

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.09.2023.........13.09.2023
дата розрахунку...............11.09.2023..........12.09.2023
Євро..................................39,1979...............39,1906...-0.02%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0717 (вчера 1.0719)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.81 (вчера 104.75).
Вчера вечером доллар немного просел, а потом возобновил рост. Общая динамика очень невелика.
....................................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня 2023 року, до державного бюджету
залучено 14 254 432 630,02 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000187207 - до 02.10.2024 - 385 дн. - 17,80% - 494 982 154,68 грн;
- UA4000228449 - до 18.06.2025 - 644 дн. - 18,34% - 4 163 464 852,89 грн;
- UA4000228381 - до 04.11.2026 - 1148 дн. - 19,19% - 4 355 747 453,22 грн - резервные;
- UA4000228506 - до 05.09.2024 - 358 дн. - 4,78% - $143 298 845,71.

Разместить удалось немало.
Сегодня был предложен тот же набор гривневых облигаций, что и в прошлый вторник, а также проведено первичное размещение долларовых бумаг.
Новинка пользовалась изрядным спросом - было подано 60 заявок, все удовлетворены.
По гривне лидерство разделилось. Наибольшим спросом пользовались те же двухлетки, что и в прошлый вторник, однако лимит на них был меньше, поэтому самые дорогие заявки были удовлетворены только частично. Доходность выросла на 0.03 пп.
Разница в лимитах вывела в лидеры по объему привлечения "резервные" бумаги, по которым также были удовлетворены все заявки, но уже в полном объеме. Доходность выросла на 0.01 пп.
Самые короткие бумаги, которые в прошлый вторник абсолютно не пользовались спросом, в этот раз были проданы в немалом для этого выпуска объеме. В этом же выпуске была единственная отклоненная сегодня заявка.
Отличительной чертой сегодняшнего размещения я бы назвал победу над жадностью - со стороны покупателей не было особо наглых заявок, а минфин допустил символический рост доходности. Результатом стал рост суммы размещения по сравнению со многими предыдущими неделями.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:32

  чик написав:интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...

Потому что только у нас народ меняет половину з\п на валюту в день получки, а потом до следующей получки - меняет взад.
Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Расскажу за небольшой город (100к, еврозона) в ЕС, где пришлось пожить.
Обменников - пара штук, все в торговых центрах (для туристов, наверное). Клиенты возле них - явление редкое. Так же валюту можно обменять в отделениях банков, но частенько меняют только для своих клиентов.
Аптек - штук 10. Купить без рецепта ничего, кроме анальгина, презиков и подобной мелочевки нельзя.
Рецепты электронные, у каждого застрахованного - специальная карта с чипом и пейпассом.
На кассе молча втыкаешь карту в ридер и получаешь все предписанные лекарства.
Более того - 90% медикаментов выдают в аптеке бесплатно, так как большинство населения имеет доп.медицинскую страховку, покрывающую в том числе и стоимость лекарств (цена 35 евро\мес).

Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tmp01 написав:Украина - уникальная страна)

я о том же, бо в других странах не замечал. все украинцы за бугром жалуются на недоступность элементарных лекарств, хотя антибиотики и многие другие лекарства у нас уже тоже вроде по рецептам...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:28

  Qwerty написав:
  Yuri_61 написав:мені чомусь відчувайка підказує, що все ж курс доляра в Україні буде скоро па50, незважаючи на ЗВР

Пройшло 2 місяці… Скоро не наступило… Чи у вас скоро це щось довготривале?!

Просто у нього гривневих вкладів і військових облігацій нема, от сидить і вангує. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 20:31

  tmp01 написав:Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)

Elkorado.ua - країна можливостей, недарма на неї зробили ставку сильні цього світу. Тут непогано годуються навіть американці мільярдери.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 21:21

  tmp01 написав:Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Украина - уникальная страна)

Не знаю, как вас, но меня это категорически устраивает. Потому что часто бывают ситуации, когда я знаю, какое лекарство мне нужно, и нет необходимости записываться к доктору и ждать хз сколько, пока к нему попадешь. А пенсам, у которых постоянно то одно, то другое болит, тем более "удобно" бегать за рецептами и ждать неделями встреч с врачами (можно и не дождаться) вместо одного похода в аптеку.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Прораб написав:Elkorado.ua - країна можливостей, недарма на неї зробили ставку сильні цього світу.
Что вы имеете в виду, кто ставку сделал?
Proofy
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