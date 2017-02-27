|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 12 вер, 2023 17:59
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.09.2023.........13.09.2023
дата розрахунку...............11.09.2023..........12.09.2023
Євро..................................39,1979...............39,1906...-0.02%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0717 (вчера 1.0719)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.81 (вчера 104.75).
Вчера вечером доллар немного просел, а потом возобновил рост. Общая динамика очень невелика.
....................................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня 2023 року, до державного бюджету
залучено 14 254 432 630,02 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000187207 - до 02.10.2024 - 385 дн. - 17,80% - 494 982 154,68 грн;
- UA4000228449 - до 18.06.2025 - 644 дн. - 18,34% - 4 163 464 852,89 грн;
- UA4000228381 - до 04.11.2026 - 1148 дн. - 19,19% - 4 355 747 453,22 грн - резервные;
- UA4000228506 - до 05.09.2024 - 358 дн. - 4,78% - $143 298 845,71.
Разместить удалось немало.
Сегодня был предложен тот же набор гривневых облигаций, что и в прошлый вторник, а также проведено первичное размещение долларовых бумаг.
Новинка пользовалась изрядным спросом - было подано 60 заявок, все удовлетворены.
По гривне лидерство разделилось. Наибольшим спросом пользовались те же двухлетки, что и в прошлый вторник, однако лимит на них был меньше, поэтому самые дорогие заявки были удовлетворены только частично. Доходность выросла на 0.03 пп.
Разница в лимитах вывела в лидеры по объему привлечения "резервные" бумаги, по которым также были удовлетворены все заявки, но уже в полном объеме. Доходность выросла на 0.01 пп.
Самые короткие бумаги, которые в прошлый вторник абсолютно не пользовались спросом, в этот раз были проданы в немалом для этого выпуска объеме. В этом же выпуске была единственная отклоненная сегодня заявка.
Отличительной чертой сегодняшнего размещения я бы назвал победу над жадностью - со стороны покупателей не было особо наглых заявок, а минфин допустил символический рост доходности. Результатом стал рост суммы размещения по сравнению со многими предыдущими неделями.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7118
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6037 раз.
- Подякували: 19769 раз.
-
- Профіль
-
106
57
33
2
Додано: Вів 12 вер, 2023 18:32
чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
Потому что только у нас народ меняет половину з\п на валюту в день получки, а потом до следующей получки - меняет взад.
Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Расскажу за небольшой город (100к, еврозона) в ЕС, где пришлось пожить.
Обменников - пара штук, все в торговых центрах (для туристов, наверное). Клиенты возле них - явление редкое. Так же валюту можно обменять в отделениях банков, но частенько меняют только для своих клиентов.
Аптек - штук 10. Купить без рецепта ничего, кроме анальгина, презиков и подобной мелочевки нельзя.
Рецепты электронные, у каждого застрахованного - специальная карта с чипом и пейпассом.
На кассе молча втыкаешь карту в ридер и получаешь все предписанные лекарства.
Более того - 90% медикаментов выдают в аптеке бесплатно, так как большинство населения имеет доп.медицинскую страховку, покрывающую в том числе и стоимость лекарств (цена 35 евро\мес).
Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 979
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 18:41
tmp01 написав:
Украина - уникальная страна)
я о том же, бо в других странах не замечал. все украинцы за бугром жалуются на недоступность элементарных лекарств, хотя антибиотики и многие другие лекарства у нас уже тоже вроде по рецептам...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7269
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6257 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 вер, 2023 20:28
Qwerty написав: Yuri_61 написав:
мені чомусь відчувайка підказує, що все ж курс доляра в Україні буде скоро па50, незважаючи на ЗВР
Пройшло 2 місяці… Скоро не наступило… Чи у вас скоро це щось довготривале?!
Просто у нього гривневих вкладів і військових облігацій нема, от сидить і вангує.
-
AndriyQ
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 04.07.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 20:31
tmp01 написав:
Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)
Elkorado.ua - країна можливостей, недарма на неї зробили ставку сильні цього світу. Тут непогано годуються навіть американці мільярдери.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 861
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 21:21
tmp01 написав:
Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Украина - уникальная страна)
Не знаю, как вас, но меня это категорически устраивает. Потому что часто бывают ситуации, когда я знаю, какое лекарство мне нужно, и нет необходимости записываться к доктору и ждать хз сколько, пока к нему попадешь. А пенсам, у которых постоянно то одно, то другое болит, тем более "удобно" бегать за рецептами и ждать неделями встреч с врачами (можно и не дождаться) вместо одного похода в аптеку.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4229
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1156 раз.
- Подякували: 1309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 22:00
Прораб написав:
Elkorado.ua - країна можливостей, недарма на неї зробили ставку сильні цього світу.
Что вы имеете в виду, кто ставку сделал?
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2142
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 23:15
Proofy написав: Прораб написав:
Elkorado.ua - країна можливостей, недарма на неї зробили ставку сильні цього світу.
Что вы имеете в виду, кто ставку сделал?
Вы же надеюсь следите за новостями, анализируете ситуацию, связываете события. Если нет - во втором предложении, которое выпало из цитаты, дается краткий ответ по-домохозяйски, без оснований на претензию.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 861
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 23:44
tmp01 написав: чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
Потому что только у нас народ меняет половину з\п на валюту в день получки, а потом до следующей получки - меняет взад.
Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Расскажу за небольшой город (100к, еврозона) в ЕС, где пришлось пожить.
Обменников - пара штук, все в торговых центрах (для туристов, наверное). Клиенты возле них - явление редкое. Так же валюту можно обменять в отделениях банков, но частенько меняют только для своих клиентов.
Аптек - штук 10. Купить без рецепта ничего, кроме анальгина, презиков и подобной мелочевки нельзя.
Рецепты электронные, у каждого застрахованного - специальная карта с чипом и пейпассом.
На кассе молча втыкаешь карту в ридер и получаешь все предписанные лекарства.
Более того - 90% медикаментов выдают в аптеке бесплатно, так как большинство населения имеет доп.медицинскую страховку, покрывающую в том числе и стоимость лекарств (цена 35 евро\мес).
Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)
А зачем европейцам доллар?)) они этим не парятся.
-
profan
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 02.06.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 00:22
profan , ну даже хотя бы восточная Европа и обмен местной валюты (венгерской, румынской, болгарской) на евро. Тоже не все просто. В банке и только по паспорту. С заполнением кучи бумаг.
В обменке без этого, но курс хуже.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9836
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 2062 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shatenerbi
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33132
|36337091
|
Вів 12 вер, 2023 20:11
чик
|
|7976
|22925847
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12961806
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|