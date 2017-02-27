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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 00:42
Игорь Алексеевич написав: чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
А чем они Вам мешают?? Если через каждые 100м., значит есть спрос. Можно как в совке сделать - одна на микр-он. И обменник на базаре в туалете...
Здесь все просто: понятие,рынок,рыночные отношение, есть такой закон,кот мы все учили в школе:"закон сполучених сосуден"Рынок очень чутко реагирует на запросы общества,если все легально,потребности рынка,повторюсь,в свободном рынке,быстро восполняет потребности граждан,условно говоря,если завтра появиться потребность на лебеду,то после завтра,в зависимости от потребности появяться куча фирм и фоп предлагающие товар.
P.S: НА мой взгляд пока нет более совершенной системы чем рыночная, и это прекрасно!
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Додано: Сер 13 вер, 2023 01:11
tmp01 написав: чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
Потому что только у нас народ меняет половину з\п на валюту в день получки, а потом до следующей получки - меняет взад.
Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Расскажу за небольшой город (100к, еврозона) в ЕС, где пришлось пожить.
Обменников - пара штук, все в торговых центрах (для туристов, наверное). Клиенты возле них - явление редкое. Так же валюту можно обменять в отделениях банков, но частенько меняют только для своих клиентов.
Аптек - штук 10. Купить без рецепта ничего, кроме анальгина, презиков и подобной мелочевки нельзя.
Рецепты электронные, у каждого застрахованного - специальная карта с чипом и пейпассом.
На кассе молча втыкаешь карту в ридер и получаешь все предписанные лекарства.
Более того - 90% медикаментов выдают в аптеке бесплатно, так как большинство населения имеет доп.медицинскую страховку, покрывающую в том числе и стоимость лекарств (цена 35 евро\мес).
Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)
Давайте разделим вопрос на 2-е части(хотя,это мало):1.Пример относится к евро зоне,(нет потребностей сберегать гривну в евро или долларе.)Решается просто- переходим на евро.
2.Процесс описанный выше касается только страховой медицины,к которой рано или поздно мы придем,вопрос то,как она поражена бюракратией(простой пример:ДІЯ такого нет по отзывам наших уехавших,ни в одной из европейских стран.)
Верю,если мы к ним зайдем,а это точно случиться,не только нам придется к ним подтягиваться,но и им к нам.
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shatenerbi
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