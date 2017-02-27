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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 00:42
Игорь Алексеевич написав: чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
А чем они Вам мешают?? Если через каждые 100м., значит есть спрос. Можно как в совке сделать - одна на микр-он. И обменник на базаре в туалете...
Здесь все просто: понятие,рынок,рыночные отношение, есть такой закон,кот мы все учили в школе:"закон сполучених сосуден"Рынок очень чутко реагирует на запросы общества,если все легально,потребности рынка,повторюсь,в свободном рынке,быстро восполняет потребности граждан,условно говоря,если завтра появиться потребность на лебеду,то после завтра,в зависимости от потребности появяться куча фирм и фоп предлагающие товар.
P.S: НА мой взгляд пока нет более совершенной системы чем рыночная, и это прекрасно!
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shatenerbi
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Додано: Сер 13 вер, 2023 01:11
tmp01 написав: чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
Потому что только у нас народ меняет половину з\п на валюту в день получки, а потом до следующей получки - меняет взад.
Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Расскажу за небольшой город (100к, еврозона) в ЕС, где пришлось пожить.
Обменников - пара штук, все в торговых центрах (для туристов, наверное). Клиенты возле них - явление редкое. Так же валюту можно обменять в отделениях банков, но частенько меняют только для своих клиентов.
Аптек - штук 10. Купить без рецепта ничего, кроме анальгина, презиков и подобной мелочевки нельзя.
Рецепты электронные, у каждого застрахованного - специальная карта с чипом и пейпассом.
На кассе молча втыкаешь карту в ридер и получаешь все предписанные лекарства.
Более того - 90% медикаментов выдают в аптеке бесплатно, так как большинство населения имеет доп.медицинскую страховку, покрывающую в том числе и стоимость лекарств (цена 35 евро\мес).
Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)
Давайте разделим вопрос на 2-е части(хотя,это мало):1.Пример относится к евро зоне,(нет потребностей сберегать гривну в евро или долларе.)Решается просто- переходим на евро.
2.Процесс описанный выше касается только страховой медицины,к которой рано или поздно мы придем,вопрос то,как она поражена бюракратией(простой пример:ДІЯ такого нет по отзывам наших уехавших,ни в одной из европейских стран.)
Верю,если мы к ним зайдем,а это точно случиться,не только нам придется к ним подтягиваться,но и им к нам.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 07:20
shatenerbi написав:
простой пример:ДІЯ такого нет по отзывам наших уехавших,ни в одной из европейских стран
Польща європейська країна?
На перехід на євро і більш економічно розвинуті східноєвропейські країни не наважуються. В разі чого неможливо тоді вирішувати проблеми шляхом емісії, як, наприклад, минулого року 400 млрд. грн. емітували.
Сибарит написав: Xenon написав:
міністр фінансів Марченко
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.
Я не знаю, будет курс больше или меньше, но таким, как напрогнозировали в минфине неверняка не будет
Очень странное заявление. Это точно цитата этого года?
Я не понимаю, где министр финансов увидел укрепление гривны? Курс давно зафиксирован и не меняется. Последнее укрепление было пару лет назад.
Дефляция тоже, вроде, не грозит.
Мне как-то тяжело поверить, что министр финансов шляется по обменкам и огорчается из-за их курсов
Хіба важко знайти цю цитату і час коли вона появилась?
По моєму зрозуміло як укріплення готівкове впливає на баланс імпорту-експорту, виконання бюджету і цілком нормально що міністра фінансів ці питання хвилюють. Логічно було би мати тренд на плавну девальвацію ніж довести до крайнощів і різкого обвалу.
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