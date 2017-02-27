tmp01 написав:

чик написав: интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно... интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...

Потому что только у нас народ меняет половину з\п на валюту в день получки, а потом до следующей получки - меняет взад.Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...Расскажу за небольшой город (100к, еврозона) в ЕС, где пришлось пожить.Обменников - пара штук, все в торговых центрах (для туристов, наверное). Клиенты возле них - явление редкое. Так же валюту можно обменять в отделениях банков, но частенько меняют только для своих клиентов.Аптек - штук 10. Купить без рецепта ничего, кроме анальгина, презиков и подобной мелочевки нельзя.Рецепты электронные, у каждого застрахованного - специальная карта с чипом и пейпассом.На кассе молча втыкаешь карту в ридер и получаешь все предписанные лекарства.Более того - 90% медикаментов выдают в аптеке бесплатно, так как большинство населения имеет доп.медицинскую страховку, покрывающую в том числе и стоимость лекарств (цена 35 евро\мес).Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))Украина - уникальная страна)