Додано: Сер 13 вер, 2023 15:34

чик написав: интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно... интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................13.09.2023..........14.09.2023дата розрахунку...............12.09.2023...........13.09.2023Євро..................................39,1906...................+0.2%Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0717)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 104.81).Опять вечером вниз, а утром вверх. И опять с околонулевым результатом.Ситуация на валютном рынке далеко не столь оптимистична, как на прошлой неделе. Объемы интервенций очень велики. В понедельник наблюдался рекордный с начала года клиентский спрос, который не смогло компенсировать даже близкое к рекордному предложение. Обороты МБ показали второй результат с начала года.....................................................Коль дискуссия не утихает, и я приобщусьХочу заметить, что это совершенно разные явления, и рассматривать их нужно отдельно. Разница в количестве обменок обусловлена огромным рынком, которого нет в большинстве других стран.С аптеками все иначе. В богатых странах люди жрут не меньше таблеток, чем мы. Поэтому различие стоит поискать в методах дистрибуции. И тут нужно исследовать ситуацию в разных странах отдельно, а не в забугорье целиком. Например, в США всякие витамины, кормовые добавки и легкие безрецептурные препараты продаются в супермаркетах и даже на заправках. Естественно, столько аптек для серьезных препаратов не нужно - хватит аптек при клиниках (или как это у них организовано).В других странах тоже, наверняка, можно обнаружить что-то интересное, но это уже не имеет отношения к валютному рынку.