|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 13 вер, 2023 00:42
Игорь Алексеевич написав: чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
А чем они Вам мешают?? Если через каждые 100м., значит есть спрос. Можно как в совке сделать - одна на микр-он. И обменник на базаре в туалете...
Здесь все просто: понятие,рынок,рыночные отношение, есть такой закон,кот мы все учили в школе:"закон сполучених сосуден"Рынок очень чутко реагирует на запросы общества,если все легально,потребности рынка,повторюсь,в свободном рынке,быстро восполняет потребности граждан,условно говоря,если завтра появиться потребность на лебеду,то после завтра,в зависимости от потребности появяться куча фирм и фоп предлагающие товар.
P.S: НА мой взгляд пока нет более совершенной системы чем рыночная, и это прекрасно!
-
shatenerbi
-
-
- Повідомлень: 1473
- З нами з: 01.07.12
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 01:11
tmp01 написав: чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
Потому что только у нас народ меняет половину з\п на валюту в день получки, а потом до следующей получки - меняет взад.
Так же мы уникальные и с аптеками - сильнейшие антибиотики без рецепта, покупай что хочешь, лечись чем хочешь...
Расскажу за небольшой город (100к, еврозона) в ЕС, где пришлось пожить.
Обменников - пара штук, все в торговых центрах (для туристов, наверное). Клиенты возле них - явление редкое. Так же валюту можно обменять в отделениях банков, но частенько меняют только для своих клиентов.
Аптек - штук 10. Купить без рецепта ничего, кроме анальгина, презиков и подобной мелочевки нельзя.
Рецепты электронные, у каждого застрахованного - специальная карта с чипом и пейпассом.
На кассе молча втыкаешь карту в ридер и получаешь все предписанные лекарства.
Более того - 90% медикаментов выдают в аптеке бесплатно, так как большинство населения имеет доп.медицинскую страховку, покрывающую в том числе и стоимость лекарств (цена 35 евро\мес).
Соответственно - супер-бизнес ни на обменках, ни на аптеках не построишь ))
Украина - уникальная страна)
Давайте разделим вопрос на 2-е части(хотя,это мало):1.Пример относится к евро зоне,(нет потребностей сберегать гривну в евро или долларе.)Решается просто- переходим на евро.
2.Процесс описанный выше касается только страховой медицины,к которой рано или поздно мы придем,вопрос то,как она поражена бюракратией(простой пример:ДІЯ такого нет по отзывам наших уехавших,ни в одной из европейских стран.)
Верю,если мы к ним зайдем,а это точно случиться,не только нам придется к ним подтягиваться,но и им к нам.
-
shatenerbi
-
-
- Повідомлень: 1473
- З нами з: 01.07.12
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 07:20
shatenerbi написав:
простой пример:ДІЯ такого нет по отзывам наших уехавших,ни в одной из европейских стран
Польща європейська країна?
На перехід на євро і більш економічно розвинуті східноєвропейські країни не наважуються. В разі чого неможливо тоді вирішувати проблеми шляхом емісії, як, наприклад, минулого року 400 млрд. грн. емітували.
Сибарит написав: Xenon написав:
міністр фінансів Марченко
"Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - сказав він.
Я не знаю, будет курс больше или меньше, но таким, как напрогнозировали в минфине неверняка не будет
Очень странное заявление. Это точно цитата этого года?
Я не понимаю, где министр финансов увидел укрепление гривны? Курс давно зафиксирован и не меняется. Последнее укрепление было пару лет назад.
Дефляция тоже, вроде, не грозит.
Мне как-то тяжело поверить, что министр финансов шляется по обменкам и огорчается из-за их курсов
Хіба важко знайти цю цитату і час коли вона появилась?
По моєму зрозуміло як укріплення готівкове впливає на баланс імпорту-експорту, виконання бюджету і цілком нормально що міністра фінансів ці питання хвилюють. Логічно було би мати тренд на плавну девальвацію ніж довести до крайнощів і різкого обвалу.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6128
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 11:32
Прораб написав: Proofy написав: Прораб написав:
Elkorado.ua - країна можливостей, недарма на неї зробили ставку сильні цього світу.
Что вы имеете в виду, кто ставку сделал?
Вы же надеюсь следите за новостями, анализируете ситуацию, связываете события. Если нет - во втором предложении, которое выпало из цитаты, дается краткий ответ по-домохозяйски, без оснований на претензию.
в світі конспірології що лише не пов'язують.
тому або треба казати щось конкретне, або все це ні про що
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4212
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1152 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 13 вер, 2023 13:44
Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує, що інфляція в єврозоні наступного року залишиться вище 3%, що посилює аргументи на користь десятого поспіль підвищення процентної ставки.
Зазначається, що квартальні прогнози ЄЦБ, які мають бути представлені сьогодні у Раді керуючих, передбачають, що у 2024 році інфляція перевищить 3%, що суперечить очікуванням щодо невеликого зниження ставки.
"Оновлений прогноз на 2024 рік значно перевищує цільовий показник центрального банку в 2% і буде вищим за червневий прогноз у 3%. Він також вищий за 2,7%, які прогнозувало опитування економістів", – йдеться в повідомленні.
Крім того, погіршення прогнозів на 2024 рік додає аргументів на користь підвищення ставки, оскільки вони підтверджують побоювання, що знизити інфляцію може бути важче, ніж вважалося раніше.
Reuters
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4062
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1099 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 14:50
Догори поперло надовго?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9198
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 14:53
Investor_K написав:
Догори поперло надовго?
Завтра після засідання розвернеться... А може і ні)
-
Kravec_5
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 24.11.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 15:34
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.09.2023..........14.09.2023
дата розрахунку...............12.09.2023...........13.09.2023
Євро..................................39,1906................39,2674
...+0.2%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0738
(вчера 1.0717)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.75
(вчера 104.81).
Опять вечером вниз, а утром вверх. И опять с околонулевым результатом.
Ситуация на валютном рынке далеко не столь оптимистична, как на прошлой неделе. Объемы интервенций очень велики. В понедельник наблюдался рекордный с начала года клиентский спрос, который не смогло компенсировать даже близкое к рекордному предложение. Обороты МБ показали второй результат с начала года.
....................................................
Коль дискуссия не утихает, и я приобщусь
чик написав:
интересно, легальные обменки и аптеки через кажные 100метров только в нашей стране и почему так сталось ? за прибыльность то понятно...
Хочу заметить, что это совершенно разные явления, и рассматривать их нужно отдельно. Разница в количестве обменок обусловлена огромным рынком, которого нет в большинстве других стран.
С аптеками все иначе. В богатых странах люди жрут не меньше таблеток, чем мы. Поэтому различие стоит поискать в методах дистрибуции. И тут нужно исследовать ситуацию в разных странах отдельно, а не в забугорье целиком. Например, в США всякие витамины, кормовые добавки и легкие безрецептурные препараты продаются в супермаркетах и даже на заправках. Естественно, столько аптек для серьезных препаратов не нужно - хватит аптек при клиниках (или как это у них организовано).
В других странах тоже, наверняка, можно обнаружить что-то интересное, но это уже не имеет отношения к валютному рынку.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7120
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6038 раз.
- Подякували: 19772 раз.
-
- Профіль
-
106
57
33
2
Додано: Сер 13 вер, 2023 16:05
https://news.finance.ua/ua/shho-bude-z- ... ly-prohnoz
такі вкиди його тільки розігрівають:
«Якщо говорити про курс, я б погодився з тим, що ми можемо очікувати курс на кінець поточного року десь приблизно на рівні 41−42−43 грн/дол. — в тому діапазоні, про який говорить міністр (фінансів. — Ред.). Але ситуація може різко змінитися, якщо відбудеться деблокування нашого чорноморського коридору. Це означає, що ми зможемо нормально вивозити наше зерно, а це майже 40% наших валютних надходжень. Якщо буде такий шквал валютних надходжень від продажу нашого зерна на світовому ринку, це буде сприяти не просто стійкості гривні, а тренду на зміцнення до рівня, який ми бачили кілька місяців тому», — пояснив Устенко.
-
Scorpion1
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 06.09.07
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 16:17
profan написав:
А зачем европейцам доллар?)) они этим не парятся.
Досвід визначає все: 90% мадярів знають курс Євро і стежать за ним, 99% чехів поняття не мають який курс і їм це не цікаво. Опираючись на свій досвід сформулюю гіпотезу, що якщо валюта стабільна років 10-15, то виростає покоління, яке не цікавиться її курсом взагалі. І навпаки: якщо курс регулярно (частіше ніж раз в 10 років) стрибає на 50%+, то виростає покоління, для якого валюта - то високоліквідний товар.
Ой+ написав:
На перехід на євро і більш економічно розвинуті східноєвропейські країни не наважуються. В разі чого неможливо тоді вирішувати проблеми шляхом емісії, як, наприклад, минулого року 400 млрд. грн. емітували.
Що добре народу (стабільність) - то погано владі (неможливість просто вирішити свої проблеми за рахунок народу)
Ой+ написав: shatenerbi написав:
простой пример:ДІЯ такого нет по отзывам наших уехавших,ни в одной из европейских стран
Польща європейська країна?
А ви спробуйте відкрити кредитну чи дебетну картку, змінити місце реєстрації (чи його аналог, як адреса для листування), перевести виплати пенсії в інший банк, оформити субсидію, зареєструвати ФОП, сплатити податки чи виконати ще десяток звичних для України речей, не виходячи з дому
.
В плані симфонізації ми справді одні із лідерів в світі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33134
|36339700
|
|
|7976
|22927786
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12963720
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|