RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10772107731077410775

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 81
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
26%
21
38,00-38,50
27%
22
38,50-39,00
11%
9
39,00-39,50
9%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 17:30

  Дюрі-бачі написав: Що добре народу (стабільність) - то погано владі (неможливість просто вирішити свої проблеми за рахунок народу)
...виконати ще десяток звичних для України речей, не виходячи з дому .
В плані симфонізації ми справді одні із лідерів в світі.

Справедливості ради потрібно визнати, що частково одні проблеми (не тільки влади а певної частини громадян) вирішуються девальвацією, від якої потерпають власники гривневих заощаджень. Яценюк колись хвалився, що незважаючи на скруту у 2014-15 рр. пенсії не знижували, так як в Греції, проте скромно промовчував про триразову девальвацію яка більше підточила і пенсії і всі інші виплати.
Навіть якщо б нас прийняли в ЄС, то сумніваюсь щоб наші очільники прагнули єдиної валюти.
А вже у вересні союзники озвучать суми які вони готові будуть виділити для України і будуть зрозуміліші наші перспективи.
Ну а щодо функціональності державних чи фінансових застосунків інше питання, але все ж таки певні аналоги є.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6128
З нами з: 19.04.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 18:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Ну а щодо функціональності державних чи фінансових застосунків інше питання, але все ж таки певні аналоги є.

Звісно аналоги є, але коли японець не може підписати документ, бо забув свою печатку вдома, а ти можеш трохи помотати головою в Дії-підпис то одразу відчувається як кам'яний вік.
Як і оплата кредиткою, яку американець через копірку на листок штампує проти оплати смартфоном...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 29.07.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10772107731077410775
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3312, 3313, 3314
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33134 36339701
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 вер, 2023 12:38
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22927786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12963720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9438)
13.09.2023 18:08
Ринок ОВДП (5120)
13.09.2023 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.