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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 17:30
Дюрі-бачі написав:
Що добре народу (стабільність) - то погано владі (неможливість просто вирішити свої проблеми за рахунок народу)
...виконати ще десяток звичних для України речей, не виходячи з дому
.
В плані симфонізації ми справді одні із лідерів в світі.
Справедливості ради потрібно визнати, що частково одні проблеми (не тільки влади а певної частини громадян) вирішуються девальвацією, від якої потерпають власники гривневих заощаджень. Яценюк колись хвалився, що незважаючи на скруту у 2014-15 рр. пенсії не знижували, так як в Греції, проте скромно промовчував про триразову девальвацію яка більше підточила і пенсії і всі інші виплати.
Навіть якщо б нас прийняли в ЄС, то сумніваюсь щоб наші очільники прагнули єдиної валюти.
А вже у вересні союзники озвучать суми які вони готові будуть виділити для України і будуть зрозуміліші наші перспективи.
Ну а щодо функціональності державних чи фінансових застосунків інше питання, але все ж таки певні аналоги є.
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Ой+
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Додано: Сер 13 вер, 2023 18:12
Ой+ написав:
Ну а щодо функціональності державних чи фінансових застосунків інше питання, але все ж таки певні аналоги є.
Звісно аналоги є, але коли японець не може підписати документ, бо забув свою печатку вдома, а ти можеш трохи помотати головою в Дії-підпис то одразу відчувається як кам'яний вік.
Як і оплата кредиткою, яку американець через копірку на листок штампує проти оплати смартфоном...
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Дюрі-бачі
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