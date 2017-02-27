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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 17:30
Дюрі-бачі написав:
Що добре народу (стабільність) - то погано владі (неможливість просто вирішити свої проблеми за рахунок народу)
...виконати ще десяток звичних для України речей, не виходячи з дому
.
В плані симфонізації ми справді одні із лідерів в світі.
Справедливості ради потрібно визнати, що частково одні проблеми (не тільки влади а певної частини громадян) вирішуються девальвацією, від якої потерпають власники гривневих заощаджень. Яценюк колись хвалився, що незважаючи на скруту у 2014-15 рр. пенсії не знижували, так як в Греції, проте скромно промовчував про триразову девальвацію яка більше підточила і пенсії і всі інші виплати.
Навіть якщо б нас прийняли в ЄС, то сумніваюсь щоб наші очільники прагнули єдиної валюти.
А вже у вересні союзники озвучать суми які вони готові будуть виділити для України і будуть зрозуміліші наші перспективи.
Ну а щодо функціональності державних чи фінансових застосунків інше питання, але все ж таки певні аналоги є.
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Ой+
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Додано: Сер 13 вер, 2023 18:12
Ой+ написав:
Ну а щодо функціональності державних чи фінансових застосунків інше питання, але все ж таки певні аналоги є.
Звісно аналоги є, але коли японець не може підписати документ, бо забув свою печатку вдома, а ти можеш трохи помотати головою в Дії-підпис то одразу відчувається як кам'яний вік.
Як і оплата кредиткою, яку американець через копірку на листок штампує проти оплати смартфоном...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:16
Споживчі ціни в США в серпні зросли найбільше за 14 місяців через зростання цін на бензин, утім базова річна інфляція зросла найменшими темпами за останні два роки, що може дозволити ФРС зберегти процентні ставки без змін наступного тижня.
Reuters
Індекс споживчих цін (ІСЦ) минулого місяця зріс на 0,6%, що є найбільшим приростом з червня 2022 року. Серпневе зростання відповідало очікуванням економістів.
Ціни на бензин, які підскочили на 10,6% після зростання на 0,2% у липні, забезпечили більше половини приросту ІСЦ минулого місяця.
Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, ціни на бензин прискорилися в серпні, досягнувши піку в 3,984 дол за галон на третьому тижні місяця. Це порівняно з 3,676 дол за галон за той самий період у липні.
"Вартість житла продовжує зростати, хоча орендна плата помірно знижується. Ціни на продукти харчування зросли на 0,2% другий місяць поспіль. Ціни на бакалійні товари зросли на 0,2%, сповільнившись з червневого зростання на 0,3%. Споживачі платили більше за м'ясо, рибу та яйця, але молочні продукти, фрукти та овочі були дешевшими", - пише агентство.
При цьому річна інфляція прискорилась до 3,7% порівняно з 3,2% у липні.
Хоча це ознаменувало другий місяць поспіль зростання річної інфляції, в річному вимірі споживчі ціни знизилися з піку в 9,1% в червні 2022 року. ФРС має цільову інфляцію на рівні 2%.
Reuters
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