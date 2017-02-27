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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10773107741077510776

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 82
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
27%
22
38,00-38,50
27%
22
38,50-39,00
11%
9
39,00-39,50
9%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:54

  emeta написав:Так сливать до заседания НБУ или после?

после

когда еще в банках был курс выше чем в Гаранте? (ну то есть был, и нередко , но как раз вот в Гаранте он на след дни выше становился)
звонили зазывали сегодня из одного высококурсного на моменте - сказали след неделя планируется будут держать высокий
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:51

Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20%

https://interfax.com.ua/news/economic/934748.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А що очікують валютники? На скільки підростимо? Чи як?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:44

  jump написав:Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20%

https://interfax.com.ua/news/economic/934748.html


Последние деньки в Раде 3 мес. 20,5%
Где Алексеевич?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 14:08

  jump написав:Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20%

https://interfax.com.ua/news/economic/934748.html



Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

Про це стало відомо з брифінгу НБУ.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 14:10

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 14:13

  emeta написав:
  jump написав:Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20%

Последние деньки в Раде 3 мес. 20,5%
Где Алексеевич?

Под обменником в кедах на каруселях 😉
FinTech
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  #<1 ... 10773107741077510776
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