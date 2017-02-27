Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:54
emeta написав:
Так сливать до заседания НБУ или после?
после
когда еще в банках был курс выше чем в Гаранте? (ну то есть был, и нередко , но как раз вот в Гаранте он на след дни выше становился)
звонили зазывали сегодня из одного высококурсного на моменте - сказали след неделя планируется будут держать высокий
cohan
Повідомлень: 6061
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 488 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:51
Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20% https://interfax.com.ua/news/economic/934748.html
jump
Повідомлень: 4065
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1106 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:20
А що очікують валютники? На скільки підростимо? Чи як?
ihorsic
Повідомлень: 1097
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 13:44
Последние деньки в Раде 3 мес. 20,5%
Где Алексеевич?
emeta
Повідомлень: 2606
З нами з: 19.03.09
Подякував: 128 раз.
Подякували: 213 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 14:08
Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%. Про це стало відомо з брифінгу НБУ.
jump
Повідомлень: 4065
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1106 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 14:10
greenozon
Повідомлень: 15506
З нами з: 01.06.14
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1476 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 14 вер, 2023 14:13
emeta написав: jump написав:
Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20%
Последние деньки в Раде 3 мес. 20,5%
Где
Алексеевич
?
Под обменником
в кедах
на каруселях 😉
FinTech
Повідомлень: 660
З нами з: 01.10.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 178 раз.
Профіль
21
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
33134
36342435
7976
22930022
Пон 07 сер, 2023 15:38 Hotab
1864
12965846
Пон 24 лип, 2023 17:45 yama