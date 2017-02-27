emeta написав:Так сливать до заседания НБУ или после?
после
когда еще в банках был курс выше чем в Гаранте? (ну то есть был, и нередко , но как раз вот в Гаранте он на след дни выше становился) звонили зазывали сегодня из одного высококурсного на моменте - сказали след неделя планируется будут держать высокий
Кеды рано надевать. Жду курс 39, пока в туфлях хожу)) Стою на кассе в АТБ с блоком шоколадок по акции, что бы потом кассирам раздавать при получении синих. Люблю смотреть мультяшку про вершки и корешки. В 22г. году я начал играть в карусель моментально на второй день её открытия. Собрал не плохой урожай. За мной народ собирал мотлох... В этом году усядусь кататься последним, когда увижу пик и хорошую разницу между обменниками и банками. Как раз банки раздадут весь мотлох тем, кто побежал первым после летнего перерыва, а я с шоколадками с АТБ приеду за синими под концовку...))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 14 вер, 2023 15:49, всього редагувалось 3 разів.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............14.09.2023..........15.09.2023 дата розрахунку..............13.09.2023...........14.09.2023 Євро.................................39,2674................39,2381...-0.07% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0730 (вчера 1.0738)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.75 (вчера 104.75). Результат неизменен. Колебания выглядят затухающими.
На изменение нашей учетной ставки индекс доллара не отреагировал