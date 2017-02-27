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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10774107751077610777

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 83
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
28%
23
38,00-38,50
27%
22
38,50-39,00
11%
9
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:48

  ihorsic написав:А що очікують валютники? На скільки підростимо? Чи як?


курс долара зростає повільно тиждень "на очікуванні"

з 37,75 до 38,15 (тобто +1%)
вчора 38,08-сьогодні 38,15 (і ще не вечір)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:50

ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:00

Однак НБУ все ж таки допускає зниження своєї облікової ставки, про що повідомив банківську спільноту, коли зажадав прорахунку їхніх стратегій до 2025 року разом з оцінкою SREP. У його макропоказниках зазначено, що банки мають усе розраховувати з урахуванням можливого зниження ставки до IV кв. 2023 року з 25% до 23,2%. А також подальшого просідання спочатку до 20,3% у II кв. 2024-го і навіть до 18,8% у IV кв. 2024-го.

Стало очевидно, що в міру зниження інфляції до 9,6-12,8% (як зазначено в його макропоказниках) Національний банк чекає і зниження вартості гривневого ресурсу – облікової ставки. Тут є прямий взаємозв'язок, і регулятор вибудовує логічний тренд.


це уривок з блогу Нікіти Ізмайлова від 19червня 2023

НБУ встановив облікову ставку з 15 вересня 20%
тобто оцінив всі фактори (сповільнення інфляції у 2 рази до 2022, поступово оживлення економіки)-НБУ не бачить сенсу робити доступ до гривні занадто дорогим
і зниження відбувається вперед графіка (див. вище)
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:06

  Xenon написав:
ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.



за 2023 рік рівень інфляції в ЕС 6,1% (в странах Балтії(Латвія) значно більше, було в квітні 15%,
в середньому 7,9% за 2022)

в рф інфляцція 3,41% (звітує інтерфакс)
Вместе с этим, инфляция с начала 2023 года составила 3,41%, а в годовом исчислении - 4,30%. В 2023 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:09

НБУ змінить параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати

Національний банк удвічі знизить частку строкових депозитів фізосіб, які банки можуть вкладати у тримісячні депозитні сертифікати під облікову ставку, тобто 20% річних. Вона знизиться з 70% до 35%.


"Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів", – пояснили в регуляторі.

Рішення щодо параметрів операційного дизайну монетарної політики набуде чинності з 18 вересня.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставку за депозитними сертифікатами овернайт буде знижено на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування - на 2 в. п. до 22%.
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