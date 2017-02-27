Додано: Чет 14 вер, 2023 17:30

Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,50%, 4,75% та 4,00% відповідно з 20 вересня 2023 року.



Інфляція продовжує знижуватися, але очікується, що вона залишатиметься надто високою ще довго. Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%. Щоб посилити прогрес у досягненні мети, Рада керуючих сьогодні вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів.



Вересневі макроекономічні прогнози ЄЦБ для єврозони передбачають середню інфляцію на рівні 5,6% у 2023 році, 3,2% у 2024 році та 2,1% у 2025 році. Це перегляд у бік збільшення для 2023 та 2024 років і перегляд у бік зниження для 2025 року. Перегляд у бік підвищення для 2023 року і 2024 рік в основному відображає вищий шлях для цін на енергоносії. Базовий ціновий тиск залишається високим, навіть незважаючи на те, що більшість показників почали знижуватися. Співробітники ЄЦБ дещо переглянули прогнозований курс інфляції без урахування енергоносіїв і продуктів харчування до середнього рівня 5,1% у 2023 році, 2,9% у 2024 році та 2,2% у 2025 році.



Минулі підвищення процентної ставки Радою керуючих продовжують посилено передаватись. Умови фінансування ще більше посилилися та дедалі більше пригнічують попит, що є важливим фактором для повернення інфляції до цільового рівня. У зв’язку зі збільшенням впливу цього обмеження на внутрішній попит і послабленням середовища міжнародної торгівлі співробітники ЄЦБ значно знизили свої прогнози економічного зростання. Тепер вони очікують, що економіка єврозони зросте на 0,7% у 2023 році, на 1,0% у 2024 році та на 1,5% у 2025 році.



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Monetary policy decisions

14 September 2023