курс долара зростає повільно тиждень "на очікуванні"
з 37,75 до 38,15 (тобто +1%)
вчора 38,08-сьогодні 38,15 (і ще не вечір)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 вер, 2023 15:48
Додано: Чет 14 вер, 2023 15:50
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:00
це уривок з блогу Нікіти Ізмайлова від 19червня 2023
НБУ встановив облікову ставку з 15 вересня 20%
тобто оцінив всі фактори (сповільнення інфляції у 2 рази до 2022, поступово оживлення економіки)-НБУ не бачить сенсу робити доступ до гривні занадто дорогим
і зниження відбувається вперед графіка (див. вище)
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:06
за 2023 рік рівень інфляції в ЕС 6,1% (в странах Балтії(Латвія) значно більше, було в квітні 15%,
в середньому 7,9% за 2022)
в рф інфляцція 3,41% (звітує інтерфакс)
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:09
НБУ змінить параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати
Національний банк удвічі знизить частку строкових депозитів фізосіб, які банки можуть вкладати у тримісячні депозитні сертифікати під облікову ставку, тобто 20% річних. Вона знизиться з 70% до 35%.
"Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів", – пояснили в регуляторі.
Рішення щодо параметрів операційного дизайну монетарної політики набуде чинності з 18 вересня.
Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставку за депозитними сертифікатами овернайт буде знижено на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування - на 2 в. п. до 22%.
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:43
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:02
курс будуть відпускати. НБУ підтвердив.
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:09
та никто и не сомневался.
отпустят, но папизже
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:30
Ключові процентні ставки ЄЦБ
Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,50%, 4,75% та 4,00% відповідно з 20 вересня 2023 року.
Інфляція продовжує знижуватися, але очікується, що вона залишатиметься надто високою ще довго. Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%. Щоб посилити прогрес у досягненні мети, Рада керуючих сьогодні вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів.
Вересневі макроекономічні прогнози ЄЦБ для єврозони передбачають середню інфляцію на рівні 5,6% у 2023 році, 3,2% у 2024 році та 2,1% у 2025 році. Це перегляд у бік збільшення для 2023 та 2024 років і перегляд у бік зниження для 2025 року. Перегляд у бік підвищення для 2023 року і 2024 рік в основному відображає вищий шлях для цін на енергоносії. Базовий ціновий тиск залишається високим, навіть незважаючи на те, що більшість показників почали знижуватися. Співробітники ЄЦБ дещо переглянули прогнозований курс інфляції без урахування енергоносіїв і продуктів харчування до середнього рівня 5,1% у 2023 році, 2,9% у 2024 році та 2,2% у 2025 році.
Минулі підвищення процентної ставки Радою керуючих продовжують посилено передаватись. Умови фінансування ще більше посилилися та дедалі більше пригнічують попит, що є важливим фактором для повернення інфляції до цільового рівня. У зв’язку зі збільшенням впливу цього обмеження на внутрішній попит і послабленням середовища міжнародної торгівлі співробітники ЄЦБ значно знизили свої прогнози економічного зростання. Тепер вони очікують, що економіка єврозони зросте на 0,7% у 2023 році, на 1,0% у 2024 році та на 1,5% у 2025 році.
PRESS RELEASE
Monetary policy decisions
14 September 2023
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