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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10775107761077710778>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 83
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
28%
23
38,00-38,50
27%
22
38,50-39,00
11%
9
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:48

  ihorsic написав:А що очікують валютники? На скільки підростимо? Чи як?


курс долара зростає повільно тиждень "на очікуванні"

з 37,75 до 38,15 (тобто +1%)
вчора 38,08-сьогодні 38,15 (і ще не вечір)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:50

ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:00

Однак НБУ все ж таки допускає зниження своєї облікової ставки, про що повідомив банківську спільноту, коли зажадав прорахунку їхніх стратегій до 2025 року разом з оцінкою SREP. У його макропоказниках зазначено, що банки мають усе розраховувати з урахуванням можливого зниження ставки до IV кв. 2023 року з 25% до 23,2%. А також подальшого просідання спочатку до 20,3% у II кв. 2024-го і навіть до 18,8% у IV кв. 2024-го.

Стало очевидно, що в міру зниження інфляції до 9,6-12,8% (як зазначено в його макропоказниках) Національний банк чекає і зниження вартості гривневого ресурсу – облікової ставки. Тут є прямий взаємозв'язок, і регулятор вибудовує логічний тренд.


це уривок з блогу Нікіти Ізмайлова від 19червня 2023

НБУ встановив облікову ставку з 15 вересня 20%
тобто оцінив всі фактори (сповільнення інфляції у 2 рази до 2022, поступово оживлення економіки)-НБУ не бачить сенсу робити доступ до гривні занадто дорогим
і зниження відбувається вперед графіка (див. вище)
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:06

  Xenon написав:
ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.



за 2023 рік рівень інфляції в ЕС 6,1% (в странах Балтії(Латвія) значно більше, було в квітні 15%,
в середньому 7,9% за 2022)

в рф інфляцція 3,41% (звітує інтерфакс)
Вместе с этим, инфляция с начала 2023 года составила 3,41%, а в годовом исчислении - 4,30%. В 2023 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:09

НБУ змінить параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати

Національний банк удвічі знизить частку строкових депозитів фізосіб, які банки можуть вкладати у тримісячні депозитні сертифікати під облікову ставку, тобто 20% річних. Вона знизиться з 70% до 35%.


"Це посилить стимули для банків надалі конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів", – пояснили в регуляторі.

Рішення щодо параметрів операційного дизайну монетарної політики набуде чинності з 18 вересня.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставку за депозитними сертифікатами овернайт буде знижено на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування - на 2 в. п. до 22%.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:43

Чому міцна гривня це погано? Що буде з курсом валют
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:02


курс будуть відпускати. НБУ підтвердив.
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  bamper написав:курс будуть відпускати. НБУ підтвердив.
коли і наскільки різко?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:09

  bamper написав:

курс будуть відпускати. НБУ підтвердив.
та никто и не сомневался.

отпустят, но папизже
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:30

Ключові процентні ставки ЄЦБ

Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,50%, 4,75% та 4,00% відповідно з 20 вересня 2023 року.

Інфляція продовжує знижуватися, але очікується, що вона залишатиметься надто високою ще довго. Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%. Щоб посилити прогрес у досягненні мети, Рада керуючих сьогодні вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів.

Вересневі макроекономічні прогнози ЄЦБ для єврозони передбачають середню інфляцію на рівні 5,6% у 2023 році, 3,2% у 2024 році та 2,1% у 2025 році. Це перегляд у бік збільшення для 2023 та 2024 років і перегляд у бік зниження для 2025 року. Перегляд у бік підвищення для 2023 року і 2024 рік в основному відображає вищий шлях для цін на енергоносії. Базовий ціновий тиск залишається високим, навіть незважаючи на те, що більшість показників почали знижуватися. Співробітники ЄЦБ дещо переглянули прогнозований курс інфляції без урахування енергоносіїв і продуктів харчування до середнього рівня 5,1% у 2023 році, 2,9% у 2024 році та 2,2% у 2025 році.

Минулі підвищення процентної ставки Радою керуючих продовжують посилено передаватись. Умови фінансування ще більше посилилися та дедалі більше пригнічують попит, що є важливим фактором для повернення інфляції до цільового рівня. У зв’язку зі збільшенням впливу цього обмеження на внутрішній попит і послабленням середовища міжнародної торгівлі співробітники ЄЦБ значно знизили свої прогнози економічного зростання. Тепер вони очікують, що економіка єврозони зросте на 0,7% у 2023 році, на 1,0% у 2024 році та на 1,5% у 2025 році.

PRESS RELEASE
Monetary policy decisions
14 September 2023
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