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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10775107761077710778

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 83
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
28%
23
38,00-38,50
27%
22
38,50-39,00
11%
9
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:39

  Xenon написав:
ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.




Нагадайте, будь-ласка, зазвичай коли ЕЦБ підіймає ставку, курс Євро до доллара зростає (тобто євро стає дороще)?

Тож самий час скуповувати єврік по 1,07 бо він стане знов 1, 09?

Чи це не факт?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:54

Amat Це якщо ФРС не будет також піднімати ставки.
Дюрі-бачі
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