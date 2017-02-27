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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:39
Xenon написав:
ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.
Нагадайте, будь-ласка, зазвичай коли ЕЦБ підіймає ставку, курс Євро до доллара зростає (тобто євро стає дороще)?
Тож самий час скуповувати єврік по 1,07 бо він стане знов 1, 09?
Чи це не факт?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 17:54
Amat Це якщо ФРС не будет також піднімати ставки.
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