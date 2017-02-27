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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10775107761077710778

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 83
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
28%
23
38,00-38,50
27%
22
38,50-39,00
11%
9
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:39

  Xenon написав:
ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.




Нагадайте, будь-ласка, зазвичай коли ЕЦБ підіймає ставку, курс Євро до доллара зростає (тобто євро стає дороще)?

Тож самий час скуповувати єврік по 1,07 бо він стане знов 1, 09?

Чи це не факт?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:54

Amat Це якщо ФРС не будет також піднімати ставки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:49

  Дюрі-бачі написав:Amat Це якщо ФРС не будет також піднімати ставки.


ФРС мітинг 20вересня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:07

  Дюрі-бачі написав:
  bamper написав:курс будуть відпускати. НБУ підтвердив.
коли і наскільки різко?

На след. заседании в октябре огласят про курс. Всё по плану, на этом уменьшили ставку, на след. 26 октября сообщат про курс дол. Отпустят думаю в свободное плавание.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Нагадайте, будь-ласка, зазвичай коли ЕЦБ підіймає ставку, курс Євро до доллара зростає (тобто євро стає дороще)?

Тож самий час скуповувати єврік по 1,07 бо він стане знов 1, 09?

Чи це не факт?

Пока что на этой новости вверх рванул доллар.
Стартовал в 15-10, сначала рос очень быстро, а потом поспокойнее. Уже больше половины процента прибавил и обновил годовой максимум.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:43

  prodigy написав:
в рф інфляцція 3,41% (звітує інтерфакс)
Вместе с этим, инфляция с начала 2023 года составила 3,41%, а в годовом исчислении - 4,30%. В 2023 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире.

Ага, охотно верим на все 146%. :mrgreen: Курс доллара в начале года был 67-68 рублей, сейчас уже около 100. Но цены при этом внутри страны конечно не растут, и инфляции никакой нет! Клянусь своим "Интерфаксом" :mrgreen:
yuri_m
 
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