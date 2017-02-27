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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 вер, 2023 17:39
Xenon написав:
ЕЦБ повышает процентную ставку на 0,25 пункта до 4,5%, самого высокого уровня с июля 2001 года.
Нагадайте, будь-ласка, зазвичай коли ЕЦБ підіймає ставку, курс Євро до доллара зростає (тобто євро стає дороще)?
Тож самий час скуповувати єврік по 1,07 бо він стане знов 1, 09?
Чи це не факт?
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Amat
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Додано: Чет 14 вер, 2023 17:54
Amat Це якщо ФРС не будет також піднімати ставки.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:49
Дюрі-бачі написав:Amat
Це якщо ФРС не будет також піднімати ставки.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 20:07
Дюрі-бачі написав: bamper написав:
курс будуть відпускати. НБУ підтвердив.
коли і наскільки різко?
На след. заседании в октябре огласят про курс. Всё по плану, на этом уменьшили ставку, на след. 26 октября сообщат про курс дол. Отпустят думаю в свободное плавание.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 20:20
Amat написав:
Нагадайте, будь-ласка, зазвичай коли ЕЦБ підіймає ставку, курс Євро до доллара зростає (тобто євро стає дороще)?
Тож самий час скуповувати єврік по 1,07 бо він стане знов 1, 09?
Чи це не факт?
Пока что на этой новости вверх рванул доллар.
Стартовал в 15-10, сначала рос очень быстро, а потом поспокойнее. Уже больше половины процента прибавил и обновил годовой максимум.
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Сибарит
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Додано: Чет 14 вер, 2023 20:43
prodigy написав:
в рф інфляцція 3,41% (звітує інтерфакс)
Вместе с этим, инфляция с начала 2023 года составила 3,41%, а в годовом исчислении - 4,30%. В 2023 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире.
Ага, охотно верим на все 146%.
Курс доллара в начале года был 67-68 рублей, сейчас уже около 100. Но цены при этом внутри страны конечно не растут, и инфляции никакой нет! Клянусь своим "Интерфаксом"
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yuri_m
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:41
Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.
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Yuri_61
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Додано: Чет 14 вер, 2023 21:48
Yuri_61 написав:
Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.
А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті
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Investor_K
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Додано: Чет 14 вер, 2023 22:14
Investor_K написав: Yuri_61 написав:
Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.
А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті
імхо 100 на 31.12.2024 буде
збережіть мій пост
ще згадаєте діда Юрка
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Yuri_61
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Додано: Чет 14 вер, 2023 22:49
Yuri_61 написав:
імхо 100 на 31.12.2024 буде
так он уже есть сейчас. 100руб.за дол.))
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Игорь Алексеевич
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