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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10776107771077810779

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 84
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
7%
6
37,50-38,00
27%
23
38,00-38,50
26%
22
38,50-39,00
12%
10
39,00-39,50
8%
7
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:06

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.

А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті


імхо 100 на 31.12.2024 буде
ще згадаєте діда Юрка :wink:

Маловероятно, в 2024 на 42-45 думаю выйдем, но на 100 это вряд-ли
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