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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 00:06
Yuri_61 написав: Investor_K написав: Yuri_61 написав:
Як все передбачувано на валютному ринку, як і те, що рано чи пізно курс долара буде 100 грн.
А ми всі помремо. Різниця буде тільки у курсі на момент смерті
імхо 100 на 31.12.2024 буде
ще згадаєте діда Юрка
Маловероятно, в 2024 на 42-45 думаю выйдем, но на 100 это вряд-ли
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